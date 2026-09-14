Kelime bulma güçlüğü Alzaymır'ın erken işareti olabilir

Alzaymır sadece unutkanlık değildir

Medicana International Samsun Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Adem Akkurt, Alzaymır hastalığının yaşlanmanın doğal bir parçası olmadığını, ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu vurguladı. Hastalığın kesin nedeninin henüz tam olarak saptanmadığını, beyinde amiloid ve tau proteinlerinin anormal birikimi ile sinir hücrelerinde oluşan hasarın sürece katkı sağladığını söyledi.

Risk faktörleri ve hastalığın mekanizması:

Akkurt, genetik ve çevresel birçok faktörün Alzaymır gelişiminde rol oynayabildiğini belirterek risk faktörleri arasında ileri yaş, ailede Alzaymır öyküsü, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, sigara, hareketsiz yaşam, işitme kaybı ve düşük sosyal-zihinsel aktiviteyi sıraladı.

Erken belirtiler neler olabilir:

Toplumda Alzaymır denince ilk akla gelen unutkanlık olsa da Akkurt, hastalığın başlangıcında farklı ve sinsi belirtilerin de görülebileceğini söyledi. Kelime bulma güçlüğü erken ve dikkat çekici belirtilerden biri olabilir; kişi iyi bildiği nesnenin adını hatırlamayabilir ve konuşmada 'şu', 'o şey' gibi deyimler kullanmaya başlayabilir. Bunun yanı sıra aynı soruları tekrar etme, yakın zamanda yaşanan olayları unutma, randevuların karışması, günlük işleri planlamakta zorlanma, yön bulma güçlüğü ile kişilik ya da davranış değişiklikleri de dikkat edilmesi gereken bulgulardır. Bu değişiklikler genellikle hem hasta hem de yakınları tarafından fark edilebilir.

Erken tanının önemi ve yapılması gerekenler:

Akkurt, 'Bu yaşta unutkanlık normaldir' yaklaşımının tanının gecikmesine yol açabileceğini belirtti. Erken tanının, hastalığın yönetimi ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Hafıza, konuşma, davranış veya günlük yaşam becerilerinde belirgin değişiklik fark edildiğinde bunun yaşlanmanın doğal sonucu olarak kabul edilmemesi ve nöroloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Tedavi ve yaşam tarzı önerileri:

Alzaymır'ı tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavi henüz bulunmuyor; ancak belirtileri yönetmeye yönelik ilaçlar ve bazı yeni nesil yaklaşımlar mevcut. Akkurt, tedavinin hastanın evresi ve genel durumuna göre kişiselleştirildiğini, ilaç tedavilerine ek olarak düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku, zihinsel aktiviteler ve sosyal yaşamın desteklenmesi gibi yaşam tarzı önlemlerinin tedavi sürecinin önemli parçaları olduğunu belirtti. Ayrıca uygun olgularda hastalığın biyolojik seyrini yavaşlatmayı hedefleyen yeni nesil tedavi yaklaşımlarından TMS ve TPS'nin gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

Akkurt son olarak, unutkanlık dışındaki değişikliklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini, özellikle kelime bulma güçlüğü, planlama zorluğu veya yakın zamanda yaşanan olayların unutulması gibi belirtilerin tekrarlaması halinde değerlendirme için nöroloji uzmanına başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

NÖROLOJİ UZMANI DR. ADEM AKKURT,