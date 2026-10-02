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Soma'da göçükte Gediz'in Gökler beldesinden bir işçi yaşamını yitirdi

Soma'daki İmbat Maden'deki göçükte arama kurtarma bitti; 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri Gökler beldesine kayıtlı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soma'da göçükte Gediz'in Gökler beldesinden bir işçi yaşamını yitirdi

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı:

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışması sonucu göçük altında kalan tüm işçilere ulaşıldı; kazada 5 maden işçisi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Göçüğün ardından başlatılan operasyonlar sabaha kadar aralıksız sürdü ve bölgedeki arama kurtarma ekipleri tüm noktalarda inceleme yaptı.

Can kayıpları ve ulaşılan isimler:

İlk saatlerde cansız bedenine ulaşılanlar arasında Halit Ersay ve Kerim Ören yer aldı. Arama kurtarma ekipleri daha sonra göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaştı.

Gökler beldesinde yasa dönüşen haber:

Hayatını kaybeden maden işçilerinden İsa Olcay'ın Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisi ulaşınca ilçe ve beldede büyük üzüntü yaşandı. Acı haberi alan aile yakınları ve belde sakinleri, taziye için acılı ailenin yanında yer aldı.

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, hemşerileri İsa Olcay ve hayatını kaybeden diğer maden işçileri için taziye mesajı yayımladı. Başkan Şahin mesajında, "Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kazada hayatını kaybeden hemşerimiz İsa Olcay’a ve tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gökler beldemiz ve Gediz ilçemiz, bu acı haberle yasa boğulmuştur. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERDEN İSA OLCAY’IN KÜTAHYA’NIN GEDİZ İLÇESİNE BAĞLI GÖKLER BELDESİ NÜFUSUNA...

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERDEN İSA OLCAY’IN KÜTAHYA’NIN GEDİZ İLÇESİNE BAĞLI GÖKLER BELDESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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