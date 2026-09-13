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Son anda yapılan manevra aracı refüje çıkardı: Halkalı'da dört kişi yaralandı

Halkalı'da yola çıkan bisikletliye çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu araç bariyerlere çarpıp refüje çıktı; dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Son anda yapılan manevra aracı refüje çıkardı: Halkalı'da dört kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde, Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu üzerinde saat 18.00 civarında bir kaza meydana geldi. Seyir halinde olan 34 NP 4805 plakalı otomobil, trafik ışıklarından aniden yola çıkan bir bisikletliye çarpmamak için direksiyonu kırınca kavşakta bulunan bariyerlere çarparak refüje çıktı.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü dahil toplam dört kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı; ekipler yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

görgü tanığının ifadeleri:

Turgut Büyükaydınlı: Işıklardan bisikletli çocuğun girmesiyle, çarpmamak için manevra yaptılar. Oradan bariyerlere vurdular. Çocuk da olay yerinden ayrıldı. Normalde düz devam ediyorlardı. Çocuk birden atlayınca direksiyonu kırdı, kırmasa çocuk ölecekti. Biz sürücünün yanındakine müdahale ettik. Yaralıların durumu iyi değildi. Sağlık ekipleri bize hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE YOLA ÇIKAN BİSİKLETLİYE ÇARPMAMAK İÇİN SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYONU KIRMASI İLE...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE YOLA ÇIKAN BİSİKLETLİYE ÇARPMAMAK İÇİN SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYONU KIRMASI İLE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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