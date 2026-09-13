Bursaspor'da kaçan fırsatlar, Esenler Erokspor'dan değerli puan

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor, sahasında Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma iki takım için de yüksek tempolu ve bol pozisyonlu geçti; ev sahibi ekip çok sayıda gol fırsatı yakalarken, misafir takım mücadele gücüyle puanı cebine koydu.

Mustafa Er'in değerlendirmesi:

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, maçta farklı bir galibiyet alabileceklerini söyleyerek "Maalesef 2 puan verdik" değerlendirmesini yaptı. Er, oyuncularının istek ve arzusundan memnun olduğunu ancak final pası ve bitiricilik eksikliğinin sonucu etkilediğini vurguladı. Teknik adam, karşılaşmada "5-6 net gol pozisyonu" bulunduğunu ve basit hatalar sonucu gol yediklerini ifade etti.

Er, takımının oyun anlayışını değerlendirirken baskılı ve riskli bir sistem tercih ettiklerini; bunun bol pozisyon ve gol getirdiğini ama dalgın anlarda cezalandırıldıklarını belirtti. Önlerindeki maçta alınacak galibiyetle milli araya moralli girmek istediklerini sözlerine ekledi.

Hikmet Karaman'ın yorumu:

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmandan alınan 1 puanın ekip için değerli olduğunu söyleyerek Bursaspor'u "şampiyonluğun en büyük adaylarından" biri olarak nitelendirdi. Karaman, sadece sahadaki rakiple değil, müthiş bir atmosfer oluşturan taraftarla da mücadele ettiklerini hatırlattı.

Karaman, eksik oyunculara rağmen takımının iyi mücadele ettiğini, geriye düşmelerine rağmen çabuk beraberliği yakaladıklarını belirtti. İkinci yarıda Bursaspor'un topa daha çok sahip olduğu anlarda misafir ekip olarak şanslı ve dirençli olduklarını, eksik hücum hattı tam olsaydı oyunun iniş çıkışlarında sonucu kendi lehlerine çevirebileceklerini söyledi. Sonuç olarak Karaman, böyle zorlu bir deplasmandan 2 gol atıp 1 puanla ayrılmanın moral açısından kıymetli olduğunu dile getirdi.

Her iki teknik direktörün değerlendirmeleri, maçın Bursaspor'un hücum etkinliği ile Esenler Erokspor'un disiplinli direncinin ön plana çıktığını gösteriyor; takımlar bir sonraki haftaya hazırlıklarını bu çerçevede sürdürecek.

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER