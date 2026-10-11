Son dakika: yeniden sayım Suat Güveli'yi Samsun Barosu başkanı yaptı

Seçim sonucu ve yeniden sayım:

Samsun Barosu başkanlık seçimi, zemin kattaki adliye salonunda büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk açıkladırılan resmi olmayan sonuçlarda Suat Güveli ile Kutluhan Gökçe'nin 494'er oy aldığı bildirildi; bu eşitlik salon atmosferini anında hareketlendirdi. Yapılan itirazlar ve değerlendirmeler sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Yeniden sayımın ardından Suat Güveli'nin 494 oy aldığı kesinleşti ve Güveli, Samsun Barosu'nun yeni başkanı oldu.

Oy dağılımı ve yarışın seyrine ilişkin bilgiler:

Seçimde yarışan diğer adaylar Zafer Erdoğan, Kutluhan Gökçe ve Harun Uyanıkoğlu oldu. Nihai sonuçlara göre Kutluhan Gökçe 292, Harun Uyanıkoğlu 297, Zafer Erdoğan 253 oy aldı. İlk anlarda yaşanan eşitlik durumu, hem destekçilerin alışılmadık sevinç tebriklerine hem de yeniden sayım beklentisine yol açtı; yapılan sayım neticesinde sonuçların kesinleşmesiyle salonun tansiyonu çözüldü.

Seçim günü atmosferi ve süreç:

Seçim süreci boyunca salon yoğun bir katılıma sahne oldu ve meslektaşlar sonuçları yakından takip etti. Oyların eşit görünmesi, mesleki kıdem gibi değerlendirmelerin de gündeme gelmesine neden oldu; kısa süreli belirsizlik sonrası resmi prosedürler işletilerek oyların yeniden sayımı gerçekleştirildi. Yeniden sayımın ardından sandıktan çıkan sonuçlar, yeni başkanın kim olacağını net biçimde ortaya koydu.

Güveli'nin ilk açıklamaları:

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından konuşan Suat Güveli, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Güveli, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Seçimin kaybedeni yok, hepimiz Samsun Barosuyuz, hepimiz biriz. Umuyoruz ki gücümüzü yarınlara taşımak için kullanacağız. Hepinizi çok seviyoruz" dedi ve destek verenlere teşekkürlerini iletti.

SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE HEYECAN SON ANA KADAR SÜRDÜ. DÖRT ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİMDE SUAT GÜVELİ İLE KUTLUHAN GÖKÇE'NİN 494'ER OY ALDIĞI AÇIKLANINCA SALONDA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI. OYLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİYLE SUAT GÜVELİ, 494 OY ALARAK SAMSUN BAROSUNUN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ.