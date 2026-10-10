Son görev: İstanbul Barosu Alp Selek için bir araya geldi

İstanbul Barosu'nda anma töreni

8 Ekim Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Avukat Alp Selek için Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu binasında bir anma töreni düzenlendi. Törene merhumun kızı Seyda Selek, İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Törenin ayrıntıları:

Törende kürsüye çıkan Seyda Selek duygularını paylaştı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olan diğer kızı Pınar Selek ise telekonferans yöntemiyle törene bağlanarak anmaya katılım sağladı. İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu törende, "Alp Selek’in anısına, onuruna yaraşır bir tören düzenlemek için İstanbul Barosu olarak emek harcadık. Bütün emekçileri ve sizlerin de varlığıyla bugün fiziken üstadımızı uğurlayacağız" diye konuştu.

Defin bilgileri:

Merhum Alp Selek, bugün saat 16.00'da Ümraniye'de bulunan Kocatepe mezarlığı'na defnedilecek. Tören boyunca katılımcılar anılarını paylaştı ve Selek ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Avukat Alp Selek için İstanbul Barosu’nda anma töreni düzenlendi