Denizli iş dünyası 512 kesitli tomografiyle inme tanısında güçlü bir adım attı

yeni cihazın özellikleri ve önemi:

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) ve iş dünyasının destekleriyle Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerine dünyada sayılı merkezlerde bulunan 512 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı getirildi. Cihaz İnme Merkezi’nde tanı süreçlerine katkı sağlamak üzere temin edildi ve beyin damarlarındaki tıkanıklıkların ayrıntılı görüntülenmesine imkân veriyor.

İnme vakalarında hızlı ve doğru görüntüleme, pıhtının yerinin belirlenmesi ve uygun müdahale yönteminin seçilmesi için hayati önem taşıyor. Yeni sistem, beyin dokusunun durumunun değerlendirilmesi ve damar görüntüleme gereksinimlerinde zamandan tasarruf sağlayarak tedavi sürecinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

tedavi kararlarında oynayacağı rol:

Cihaz sayesinde damar tıkanıklığının yeri ve büyüklüğü daha hızlı tespit edilebilecek; uygun vakalarda damar içinden pıhtı çıkarma gibi girişimsel tedavilere daha çabuk karar verilebilecek. Bu da hastanın iyileşme şansını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyebiliyor.

temin süreci ve iş dünyasının katkısı:

PAÜ yönetimi, DOSAV ve yerel sanayiciler arasında yürütülen çalışmaların ardından 5 Şubat 2026 tarihinde protokol imzalandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu dünyada sayılı merkezde bulunan 512 kesitli cihazın teminine karar verildi ve pazarlıkların ardından sipariş verildi. İş insanlarının katkılarıyla cihaz Haziran ayında üniversiteye teslim edildi ve deneme çekimleri başarıyla gerçekleştirildi.

Denizlili iş insanı ve Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, sürecin üniversitenin fiziki koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalarla başladığını, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ile yapılan görüşmelerin ve vefa kahvaltısında yürütülen diyalogların cihaz teminine giden yolun açılmasında belirleyici olduğunu aktardı. Baltalı, iş dünyası desteğinin sadece cihaz alımı değil, uzun vadeli sağlık hizmetlerine katkı amaçladığını vurguladı.

hastane iyileştirme çalışmaları:

PAÜ Hastanesinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi kapsamında hastane binasının boyanması, ameliyathanelerin ve Acil Servis’in yenilenmesi gibi kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Bütün katlarda yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra dış cephe için drone destekli yıkama yöntemi kullanıldı; böylece hem hijyen koşulları hem de görünüm iyileştirildi.

beklenen etki ve açılış planı:

Yatırımın yalnızca bir teknolojik donanım temini olmadığını belirten Baltalı, cihaz sayesinde bir hayat kurtarıldığında bunun bir ailenin ve çevresinin yaşamına doğrudan yansıması nedeniyle projenin önemini vurguladı. İnme Merkezi’nin hızlı müdahale kabiliyetinin artmasının bölge sağlık hizmetlerine katkısı büyük olarak değerlendirilmekte.

Cihazın resmî açılışının geniş katılımlı bir etkinlikle yapılması planlanıyor ve katkıda bulunan iş insanlarına plaket takdim edilecek. Denizli iş dünyası ve üniversite yönetimi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu adımın, bölgedeki inme tanı ve tedavi kapasitesini artırması hedefleniyor.

Proje, PAÜ hastanelerinin hem yerel hem bölgesel düzeyde daha donanımlı hizmet sunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor ve destek verenlerin sağlık alanındaki bu tür yatırımları sürdürme niyeti bulunduğu ifade ediliyor.

DÜNYADA SAYILI MERKEZLERDE BULUNAN 512 KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI, DENİZLİ OSB VE İŞ DÜNYASININ KATKILARIYLA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE KAZANDIRILDI. İNME MERKEZİ İÇİN TEMİN EDİLEN CİHAZ, BEYİN DAMARLARINDAKİ TIKANIKLIKLARIN BELİRLENMESİ VE TEDAVİNİN PLANLANMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR. ŞEHRE SAĞLIK ALANINDA BÖYLESİ ÖNEMLİ BİR CİHAZIN KAZANDIRILMASINDA DUYDUĞU MUTLULUĞU DİLE GETİREN İŞ İNSANI DERYA BALTALI, HASTANEDEKİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDAN CİHAZIN TEMİNİNE UZANAN SÜRECİ ANLATTI.