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Sosyal medyadaki paylaşım sonrası Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Serap Belovacıklı'nın sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medyadaki paylaşım sonrası Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Serap Belovacıklı hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın nedeni:

Başsavcılık açıklamasına göre, Belovacıklı'nın sosyal medya platformu hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kurumsal açıklama:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda, soruşturmanın resen başlatıldığı ifade edildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI&#039;NCA, GAZETECİ SERAP BELOVACIKLI HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA...

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NCA, GAZETECİ SERAP BELOVACIKLI HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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