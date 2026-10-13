Sosyal medyadaki paylaşım sonrası Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Serap Belovacıklı hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın nedeni:

Başsavcılık açıklamasına göre, Belovacıklı'nın sosyal medya platformu hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kurumsal açıklama:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda, soruşturmanın resen başlatıldığı ifade edildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NCA, GAZETECİ SERAP BELOVACIKLI HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI