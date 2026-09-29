Sosyal medyadan gelen ihbarla Gaziantep'te drift ve konvoy yapan 10 araca 566 bin lira ceza

Olayın gelişimi:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğe açık yolda drift ve konvoy yaparak yolu kapatan araçlara yönelik çalışma başlattı. Çalışma, sosyal medyada yayınlanan ve düğün konvoyunda bir aracın drift yaptığı anları gösteren görüntülerin ihbar kabul edilmesiyle hızlandı.

Görüntülerde yolu kapatan ve drift yapan araçların tespit edilmesi üzerine ekipler ilgili sürücü ve araçları belirledi; olay anlarına ait cep telefonu kamerası kayıtları soruşturmaya delil olarak işlendi.

Uygulanan cezalar:

Yolu trafiğe kapatarak drift yapan BMW marka lüks aracın sürücüsüne 186 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı; çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konvoy yapan 9 araca toplam 380 bin TL ceza uygulandığı bildirildi. Detaylandırmada, düğün konvoyu yaparak yolu kapattığı tespit edilen 4 araca ayrı ayrı 90'ar bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uygulanarak bu araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Düğün konvoyu arkasındaki diğer 5 araca ilgili kanun maddelerince 20 bin TL cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, işlemler sonucunda toplam 10 araca 566 bin TL cezai işlem uygulandığı belirtildi ve benzer olayların trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Gaziantep'te drift ve konvoy yaparak yolu trafiğe kapatan 10 araca 566 bin TL ceza