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Starship'in yörünge başarısı gölgelendi: motor arızası görev süresini kısalttı

SpaceX'in 14. test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşan Starship, motor arızası nedeniyle görev 7 saat erken sonlandırılıp Pasifik Okyanusu'na indi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Taylan Polat

Starship'in yörünge başarısı gölgelendi: motor arızası görev süresini kısalttı

uçuşta kaydedilen kilometre taşları:

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, dün Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden fırlattığı 14. test Starship ile önemli bir eşik aştı. Geliştirme süreci yaklaşık 10 yıl süren ve şirkete maliyeti 15 milyar dolar'ı aşan Starship, önceki 13 test uçuşunda yörünge altı irtifayla sınırlı kalmışken bu kez ilk defa Dünya yörüngesine ulaşmayı başardı.

Fırlatma, roketin kaldırdığı ilk operasyonel yük ile gerçekleşti ve görev kapsamında 26 adet Starlink V3 uydusu başarılı şekilde yörüngeye konuşlandırıldı. Bu sonuç, Starship tasarımının yük taşıma potansiyelini gösteren somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

erken sonlandırma ve iniş detayları:

Planlanan görev süresi 10 saat iken, görev sırasında tespit edilen bir motor arızası nedeniyle operasyon 7 saat erken sonlandırılmasına karar verildi. Şirketin açıkladığı süreye göre Starship, fırlatmadan 3 saat 8 dakika sonra Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Bu erken sonlandırma, roketin ilk kez yörüngeye ulaşmasıyla elde edilen başarının yanı sıra güvenlik ve görev bütünlüğü açısından dikkat gerektiren bir unsur oldu.

SpaceX ve ekipleri, hem yörüngeye ulaşma başarısını hem de arızanın nedenlerini incelemeye devam ediyor. Elde edilen veriler, sonraki testler ve operasyonel uçuş planlaması için kritik öneme sahip olacak.

geleceğe dönük hedefler ve değerlendirme:

Elon Musk, nihai hedef olarak yılda yüzlerce veya binlerce Starship fırlatmayı ve böylece uzay taşımacılığında yüksek frekanslı bir operasyonel kapasite oluşturmayı hedeflediklerini yineliyor. SpaceX, Starship'i "dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı" olarak tanımlıyor; ancak bu uçuş, tasarımın potansiyelini doğrularken aynı zamanda tekrar eden güvenlik ve mühendislik iyileştirmelerinin önemini de gösterdi.

Sonuç olarak, 14. test uçuşu hem teknik bir eşik atlandığını belgeledi hem de operasyonel güvenilirlik açısından çözülmesi gereken açık alanları ortaya koydu. Şirketin ilerleyen testlerde bu verilerden hareketle iyileştirmeler yapması bekleniyor.

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX&#039;in 14&#039;üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine...

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in 14'üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmayı başaran dev Starship roketi, motor arızası nedeniyle planlanan süreden daha erken dönerek Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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