Stock: Gaziantep maçına odaklanıp toparlanacağız

maçın özeti:

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Bernd Stock, rakibi tebrik ederek Beşiktaş'ın üst seviye bir takım olduğunu ve galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Stock, takımın maç başlangıcında iyi performans gösterdiğini, ilk 20 dakikada önde pres yaparak rakibi zorladıklarını söyledi. Ancak maçta yaşanan sakatlık ve cezalı durumu oyunun akışını değiştirdi: orta sahada ve savunma hattında yapılan zorunlu değişiklikler sonrasında oyun planında revizyon yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

saklaşık olaylar ve maç içi değişiklikler:

Stock'un verdiği bilgiye göre Thalisson kasığından sakatlandı; maça devam etmek istedi fakat ağrısı nedeniyle sürdüremedi. Ayrıca bir stoper kırmızı kart alınca defansın göbeğindeki iki oyuncuyu birden kaybetmiş oldular. Bu gelişmeler sonucunda ilk yarıda iki orta saha oyuncusu defansın ortasına çekildi. İkinci yarıda ise stil değiştirmeye çalıştıklarını ve ileri taşımada daha etkili olduklarını, hatta bir gol fırsatı yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini aktardı. Baskı arttıkça üçüncü golü de yedik ve maç 3-0 sonuçlandı.

gelecek hedefi ve plan:

Bernd Stock, Beşiktaş'ın seviyesinin kendilerinden yüksek olduğunu vurguladı ve milli aradan sonra oynanacak Gaziantep FK maçına odaklanacaklarını söyledi. Stock, bu iki haftalık süreçte tüm hazırlıkları Gaziantep maçına yönlendireceklerini, maça çok iyi konsantre olup taraftarlar önünde kazanmak istediklerini belirtti. Ayrıca geçen hafta Alanyaspor maçında olduğu gibi kalan maçlarda da mücadele etmeyi sürdürürlerse ligde kalacaklarına inandığını ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Stock, Beşiktaş’ın üst seviyede bir takım olduğunu ve galibiyeti hak ettiğini söyledi. Stock, amaçlarının milli aradan sonra oynayacakları Gaziantep FK maçını kazanmak olduğunu söyledi.