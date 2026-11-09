Niğde'de çarpışan iki otomobil hastaneye yol açtı: 2 yaralı

Niğde-Çiftlik karayolunda trafik kazası:

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Çiftlik Karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Olayda, 06 ZT 289 plakalı aracı kullanan A.K. ile same araçtaki yolcu N.A. yaralandı.

Kazada müdahale ve sevk:

İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri çalışmaları ve soruşturma:

Kaza sonrası görevli ekipler olay yerinde inceleme yaptı; her iki otomobil, çalışmaların tamamlanmasının ardından çekiciyle kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililerin incelemesi sürüyor.

NİĞDE’DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.