Maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck müsabakanın özellikle ilk yarısına dikkat çekti.

Storck'ün değerlendirmesi:

Yenildikleri için üzüntülü olduklarını belirten Storck, 'Samsunspor'u tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiler' ifadelerini kullandı. Teknik adam, maç planlarını ilk yarıda neredeyse hiç uygulayamadıklarını, ikili mücadeleleri kazanamadıklarını ve takımın yarışmacı bir görüntü sergilemediğini vurguladı.

Storck, sözlerini maçın ilk yarısındaki aksaklıklara bağlayarak bu bölümün maçın kaderini belirlediğini dile getirdi. Takımının sahada planlanan oyunu hayata geçiremediğini; bunun da skor olarak geri döndüğünü söyledi.

İkinci yarı ve gelecek planı:

Teknik direktör ikinci yarı performansından memnun olduğunu belirterek, 'Devre arasında bu durumu tamamen değiştirmemiz gerektiğini söyledim ve neredeyse farklı bir takım ikinci yarı sahaya çıktı diyebilirim' değerlendirmesinde bulundu. Storck, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ve özellikle ikinci yarıda gösterdikleri oyunu sonraki maçlarda sürdürebilirlerse daha iyi sonuçlar alabileceklerini kaydetti.

Ayrıca genç oyuncularla sahaya çıktıklarını ancak bunun bir bahane olmadığını söyleyen Storck, tecrübeli oyuncuların da hatalar yaptığını ifade etti. Önlerinde önemli bir kupa ve lig maçı olduğunu belirterek bu karşılaşmalardan iyi skorlar almanın takımın moralini ve sürecini olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, SAMSUNSPOR’UN İLK YARINDAKİ OYUNUYLA GALİBİYETİ HAK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.