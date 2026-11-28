Canlı: maçın ilk 15 dakikası:
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan karşılaşmada Gaziantep FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile buluştu. Mücadelenin ilk 15 dakikası, tarafların gol bulamadığı 0-0 eşitliğiyle geçti ve maç halen devam ediyor.
oyun dengesi:
Henüz skor üretilememesi, karşılaşmanın dengede başladığını gösteriyor. İki takım da kontrollü bir açılış yaptı; tempo ve pozisyon kurma çabaları göze çarpıyor.
ilerleyen dakikalar için beklenti:
Sahadaki ilk çeyreğin ardından her iki ekip de farklı stratejilerle oyunu açmaya çalışabilir. 0-0 olan skor, maçın ilerleyen bölümlerinde alınacak risklere açık bir zemindir.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA GAZİANTEP FK, SAHASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.
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