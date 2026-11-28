Maç özeti

Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında Vanspor FK 1-1 Bursaspor sonucu çıktı. Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynandı ve iki takım da galibiyet için önemli fırsatlar yakaladı. Vanspor, 30. dakikada Emirhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Bursaspor 38. dakikada Iheanacho ile skoru dengeledi.

Önemli anlar

Maçın başında Lincoln'ün serbest vuruşları ve Saranic'in etkili pozisyonları dikkat çekti (12., 24.). 27. dakikada Vanspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sinan'ın kafası ile gelen top, Emirhan'ın kendi kalesine giderek Vanspor'u 1-0 öne geçirdi (30. dakikada k.k. olarak kaydedildi).

Bursaspor kısa sürede yanıt verdi; 38. dakikada Lincoln'ün ortasında Saranic'in içeri çevirdiği topu Iheanacho ağlara yollayarak skoru 1-1 yaptı. İlk yarıdan sonra tempo yüksek kaldı ve her iki takım da skor üstünlüğünü ele geçirmek için bastırdı.

90+2. dakikada Boutrah'ın hatalı pasından faydalanan Zivkovic'in ceza sahasına girip çektiği şutunda kaleci Kerem önemli bir kurtarış yaptı. 90+3. dakikada Vanspor'un kazandığı köşe vuruşunda Oulare'nin kafa vuruşu direkten döndü; bu pozisyonlar maçın son anlarında da heyecanın sürdüğünü gösterdi.

Kadrolar, goller ve kartlar

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Yusuf Şimşek

Vanspor FK: Abdulsamed, Kadir, Oularé, Sinan, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Özkan dk. 85), Hikmet, Mehmet Manış, İlkan (Khan dk. 74), Alhaft (Zivkovic dk. 62), Ozan Can (Barhi dk. 85). Yedekler: Alperen Uysal, Yenne, Emre, Faruk Can, Medeni, Celal. Teknik Direktör: Mustafa Gürsel.

Bursaspor: Kerem, Bayramov, Emirhan, Ertuğrul, Rahmetullah, Juergen (Baran dk. 82), Soner (Eyüp dk. 67), Henrique, Boutrah, Halil (Saranic dk. 16), Iheanacho. Yedekler: Anıl, Emir Kaan, Zeki, Alperen Babacan, Tayfun, Batuhan Yayıkcı, Adem. Teknik Direktör: Mustafa Er.

Goller: Emirhan (dk. 30 k.k.) (Vanspor FK), Iheanacho (dk. 38) (Bursaspor).

Sarı kartlar: Oulare, Mehmet Özcan, Zivkovic (Vanspor FK); Ertuğrul, Saranic (Bursaspor).

Maç 1-1 sona ererken iki takım da puanlarını paylaştı; Vanspor avantaj yakalayıp koruyamadı, Bursaspor ise Iheanacho ile kısa sürede dengeyi sağlayarak bir puanı aldı.

TRENDYOL 1. LİG 16. HAFTA KARŞILAŞMASINDA AKHİSAR STADINDA BURSASPOR’U AĞIRLAYAN VANSPOR 1-1 BERABERE KALDI.