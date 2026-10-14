Su aniden yola doldu, araçlar sürüklendi

Sultangazi'de su baskını anları

İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla yolu'nda etkili olan su baskınının ilk anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kısa sürede yolun göle döndüğü, araçların su içinde kaldığı ve bölgenin taşkınla karşılaştığı görülüyor.

Kayda yansıyan sahnelerde bazı araçlar hareket edemez hale gelirken, bir aracın akıntıyla sürüklendiği anlar özellikle dikkat çekiyor. Görüntülerde araçların suda mahsur kaldığı ve bazı binaların suyla dolduğu açıkça görülüyor.

Görüntülerin gösterdikleri

Videoda yolun aniden suyla kaplanması ve araçların kontrolünü kaybetmesi, kısa sürede oluşan baskının boyutunu gözler önüne seriyor. Olay sırasında bölge sakinlerinin zor anlar yaşadığı, kaydedilen görüntülerden anlaşılabiliyor.

Olayla ilgili resmi açıklama veya müdahale detayları haberde yer almıyor; paylaşılan görüntüler, İstanbul'da etkili olan su baskınlarının yerel düzeyde yarattığı etkilerin somut bir örneğini sunuyor.

Su baskının ilk anları kamerada: Araçlar böyle sürüklendi