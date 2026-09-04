Sudan’da açıköğretim Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle güçleniyor

Protokolün kapsamı ve amaçları:

Anadolu Üniversitesi ile Sudan’ın en büyük devlet üniversitelerinden biri olan Kur’an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi arasında eğitim ve akademik iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği, Sudan’da uzaktan eğitimin güçlendirilmesi, açıköğretim sisteminin kurulması ve iki ülke arasında öğrenci hareketliliğinin artırılmasını hedefliyor.

Protokol kapsamında Sudan’daki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin Türk Dili ve Kültürü programına kaydedilecek. Anadolu Üniversitesi ayrıca ilahiyat ön lisans öğrencilerinin bir yıl süreyle Sudan’da Arapça eğitimi almasını sağlayacak.

Anadolu Üniversitesi’nin katkıları:

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, iş birliğinin iki ana eksende ilerleyeceğini belirtti. Birinci eksen uluslararası Türk Dili ve Kültürü programına Sudan’daki öğrencilerin entegrasyonu; ikinci eksen ise uzaktan eğitim altyapısının geliştirilmesi.

Rektör Adıgüzel’in verdiği bilgilere göre Anadolu Üniversitesi, teknik altyapı desteği ve eğitim sağlayacak, ayrıca içerik hazırlama, sınav sistemi ve sınav güvenliği uygulamaları konusunda Sudanlı akademisyen ve teknik ekibi eğitecek. Geçen yıl Anadolu Üniversitesi tarafından uluslararası öğrencilere yönelik başlatılan Türk Dili ve Kültürü programına yaklaşık 4 bine yakın başvuru geldiği, bu kapsamda farklı üniversitelerle yapılacak iş birlikleriyle öğrenci sayısının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öğrenci hareketliliği ve akademik kabul prosedürleri:

İmzalanan anlaşmada ayrıca karşılıklı öğrenci kabulüne ilişkin maddeler yer alıyor. Sudan’daki ilahiyat öğrencilerinden seçilenler Anadolu Üniversitesi programlarına yönlendirilecek; aynı şekilde Anadolu Üniversitesi öğrencileri Sudan’da Arapça dil eğitimi alma imkânı bulacak.

Kur’an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Rektörü Moheldin Abdalla Hassan İbrahim, protokol kapsamında bazı öğrencilerin yüksek lisans ve doktora seviyelerine kabul edileceğini açıkladı. Buna göre ilahiyat ve Arap dili eğitimini tamamlamış öğrencilerden 5 kişi yüksek lisansa, 2 kişi doktora programlarına kabul edilecek. Rektör ayrıca Anadolu Üniversitesi’nin yeni başlattığı Arap Mütercim-Tercümanlık Bölümü için iş birliği ve destek sağlayacaklarını belirtti.

Politik ve tarihsel bağlam:

Rektör Moheldin, Sudan ile Türkiye arasındaki tarihsel ilişkilere vurgu yaparak, Türk dili ve kültürü programlarının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi. Sudan’daki iç çatışma döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının gösterdiği desteğin hatırlatılması, iş birliğinin siyasi ve toplumsal önemini de gündeme taşıdı.

Taraflar, protokolün uygulanması sürecinde eğitim programlarının tanıtımı, öğrenci kayıtları ve uzaktan eğitim altyapısının sahada işletilmesi konularında koordineli çalışmayı taahhüt etti. Anadolu Üniversitesi’nin deneyimiyle Sudan’daki uzaktan eğitim uygulamalarının daha sistematik hale getirilmesi ve bu alanda kapasite artırımı sağlanması hedefleniyor.

İmzalanan protokol, hem öğrenci değişimini hem de eğitim teknolojileri ve içerik geliştirmeyi kapsayan somut adımlarla iki üniversite arasında uzun dönemli iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL VE KUR'AN-I KERİM VE İSLAMİ İLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MOHELDİN ABDALLA HASSAN İBRAHİM