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Eğitim yılına zihnen hazırlanma çağrısı: ortaokul müdürleriyle değerlendirme

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında yapılan toplantıda 2025-2026 yılı değerlendirildi; 2026-2027 hazırlıkları ve seminer vurgulandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim yılına zihnen hazırlanma çağrısı: ortaokul müdürleriyle değerlendirme

ortaokul müdürleri toplantısı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında düzenlenen toplantıya Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ve Temel Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül katıldı. Toplantı, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve geride kalan dönemin değerlendirilmesine odaklandı.

2025-2026 yılının değerlendirmesi:

Görüşmelerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının genel sonuçları ele alındı. Müdürler, öğretmen performansı, eğitim programlarının uygulanışı ve okul içi organizasyonlara ilişkin geri bildirimleri paylaştı; güçlü yönler ile geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi.

İl Müdürü Gün, seminer döneminin yalnızca mevzuat gereği yerine getirilen bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Seminer dönemini; yeni eğitim öğretim yılına zihnen, akademik ve kurumsal olarak hazırlanma süreci olarak değerlendirmeliyiz. Öğretmenler kurulu toplantılarında geçmiş yılı analiz etmeli, bu yıl neyi daha iyi yapabiliriz, sorusuna somut cevaplar üretmeliyiz” dedi.

2026-2027 için hazırlıklar:

Toplantının ikinci bölümünde 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Seminer içerikleri, planlama takvimleri ve okul yönetimleri arasındaki koordinasyon konuları üzerinde duruldu.

Katılımcılar, seminer dönemlerini planlama ve uygulamaya yönelik somut adımlar belirleme fırsatı olarak değerlendirme konusunda mutabık kaldı. İl Müdürlüğü, belirlenen önceliklerin takip edilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda destek sağlanması yönünde çalışmaların süreceğini bildirdi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AZİZ GÜN, ORTAOKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AZİZ GÜN, ORTAOKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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