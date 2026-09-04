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Denizli'de dar gelirli öğrencilere aylık 44 binişlik ücretsiz kart desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli öğrencilere 2026-27'de aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı desteği sunuyor; başvurular online.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Denizli'de dar gelirli öğrencilere aylık 44 binişlik ücretsiz kart desteği

destek kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla dar gelirli öğrencilere yönelik bir ulaşım desteği uyguluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destek kapsamında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden ortaokul, lise, çıraklık eğitim (MESEM) öğrencileri ile 2026 yılı lise mezunu dershane öğrencileri için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı sağlanacak.

başvuru ve geçerlilik:

Başvurular, Belediye'nin web sitesindeki "Başvurular" sekmesinden (www.denizli.bel.tr) ya da doğrudan https://apps.denizli.bel.tr/ulasimdestegibasvuru/ adresinden online olarak yapılabiliyor. Geçen yıl destekten yararlanan öğrencilerin ulaşım kartlarının, yeni başvurularının onaylanması halinde bu yıl da geçerli olacağı belirtildi; böylece ek başvuru sürecinde süreklilik sağlanması hedefleniyor.

belediyeden mesaj:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, programın amacını eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek ve dar gelirli hemşehrilerin ekonomik yükünü hafifletmek olarak özetledi. Başkan Çavuşoğlu, "Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle desteğin sürdürüleceğini vurguladı.

44 BİNİŞLİK ÜCRETSİZ OTOBÜS KARTI DESTEĞİ

44 BİNİŞLİK ÜCRETSİZ OTOBÜS KARTI DESTEĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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