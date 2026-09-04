Antibiyotik direnci artık klinik pratiğin belirleyeni

antibiyotik direnci artık klinik kararların merkezinde:

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, antibiyotik direncinin artık geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu vurguluyor. Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan süreçle ilgili olarak, en büyük riskin yalnızca yeni ilaç bulamamak değil, doğru tedaviyi hastaya yeterince hızlı ulaştıramamak olduğunu belirtiyor. Dirençli mikroorganizmaların yayılımı yalnızca enfeksiyon tedavilerini etkilemiyor; cerrahi müdahaleler, organ nakilleri ve kemoterapi süreçlerinin başarısını da riske atıyor.

yoğun bakım ve tanıda zamanın önemi:

Yoğun bakım ünitelerinde ampirik başlayan tedavilerin etkisiz kalması durumunda klinik tablonun hızla kötüleşebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, hastane enfeksiyonlarında doğru tedaviye ulaşma süresinin belirleyici rol oynadığını söylüyor. Direnç endişesi nedeniyle gereğinden geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının mikrobiyom dengesini bozduğu ve dirençli suşların seçilmesine zemin hazırladığı vurgulanıyor. Bu nedenle klasik kültür yöntemleri ile PCR tabanlı hızlı moleküler tanı sistemlerinin entegre edilmesi klinisyenlere değerli zaman kazandırıyor.

alternatif yaklaşımlar ve araştırmalar:

Çoklu ilaç dirençli vakalarda ilk adımın enfeksiyon odağını kontrol altına almak olduğunu belirten Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, drenaj ve debridman gibi girişimlerin önemine işaret ediyor. Son dönemde gündeme gelen bakteriyofaj tedavileri ve yapay zekâ destekli moleküler keşif çalışmaları umut verici olsa da, bu teknolojilerin henüz standart terapilerin yerini alacak düzeyde olmadığına dikkat çekiliyor. Biyofajların konakçı özgüllüğü, direnç gelişimi ve dozaj standartları; yapay zekânın ürettiği adayların ise klinik Faz süreçlerinin tamamlanması gibi sınırları bulunuyor.

enfeksiyon kontrolü ve kapsamlı mücadele:

Direnç gelişimini sınırlamanın en etkin yolunun enfeksiyonun ortaya çıkmasını engellemek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, el hijyeni, izolasyon protokolleri, çevresel dezenfeksiyon ve genomik sürveyans gibi temel önlemlerin kesintisiz uygulanması gerektiğini vurguluyor. Akıllı hastane sistemleri ve dijital uyarı mekanizmaları karar destek süreçlerini kolaylaştırsa da; temel enfeksiyon kontrol kurallarının yerini alamaz. Antibiyotik direnciyle mücadelede doğru ilaç kullanımı, tanı imkanlarının güçlendirilmesi, ekonomik teşvik modelleri ve insan, hayvan ile çevre sağlığını kapsayan Tek Sağlık yaklaşımının bir bütün olarak uygulanması gerektiği sonucuna varılıyor.

Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan ayrıca mevcut direnç artış hızının yeni antibiyotik geliştirme süreçlerinin önüne geçtiğini belirterek, bu sürecin hassasiyetle yönetilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENFEKSİYON HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. TUĞBA KIZILOK ERDOĞAN