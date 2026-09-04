Dolar 48,2430 -0,35%
Euro 56,2880 -0,03%
Bist 13.966,79 +0,25%
Altın Gram 7.008,87 -0,46%
EUR/USD 1,1624 -0,06%
Brent Petrol 94,85 -0,70%
--°

Antibiyotik direnci artık klinik pratiğin belirleyeni

Antibiyotik direnci yalnızca geleceğin sorunu değil; yoğun bakımdan cerrahiye kadar tedavi seçimlerini etkiliyor, hızlı tanı ve enfeksiyon kontrolü kritik.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Antibiyotik direnci artık klinik pratiğin belirleyeni

antibiyotik direnci artık klinik kararların merkezinde:

Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, antibiyotik direncinin artık geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu vurguluyor. Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan süreçle ilgili olarak, en büyük riskin yalnızca yeni ilaç bulamamak değil, doğru tedaviyi hastaya yeterince hızlı ulaştıramamak olduğunu belirtiyor. Dirençli mikroorganizmaların yayılımı yalnızca enfeksiyon tedavilerini etkilemiyor; cerrahi müdahaleler, organ nakilleri ve kemoterapi süreçlerinin başarısını da riske atıyor.

yoğun bakım ve tanıda zamanın önemi:

Yoğun bakım ünitelerinde ampirik başlayan tedavilerin etkisiz kalması durumunda klinik tablonun hızla kötüleşebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, hastane enfeksiyonlarında doğru tedaviye ulaşma süresinin belirleyici rol oynadığını söylüyor. Direnç endişesi nedeniyle gereğinden geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının mikrobiyom dengesini bozduğu ve dirençli suşların seçilmesine zemin hazırladığı vurgulanıyor. Bu nedenle klasik kültür yöntemleri ile PCR tabanlı hızlı moleküler tanı sistemlerinin entegre edilmesi klinisyenlere değerli zaman kazandırıyor.

alternatif yaklaşımlar ve araştırmalar:

Çoklu ilaç dirençli vakalarda ilk adımın enfeksiyon odağını kontrol altına almak olduğunu belirten Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, drenaj ve debridman gibi girişimlerin önemine işaret ediyor. Son dönemde gündeme gelen bakteriyofaj tedavileri ve yapay zekâ destekli moleküler keşif çalışmaları umut verici olsa da, bu teknolojilerin henüz standart terapilerin yerini alacak düzeyde olmadığına dikkat çekiliyor. Biyofajların konakçı özgüllüğü, direnç gelişimi ve dozaj standartları; yapay zekânın ürettiği adayların ise klinik Faz süreçlerinin tamamlanması gibi sınırları bulunuyor.

enfeksiyon kontrolü ve kapsamlı mücadele:

Direnç gelişimini sınırlamanın en etkin yolunun enfeksiyonun ortaya çıkmasını engellemek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, el hijyeni, izolasyon protokolleri, çevresel dezenfeksiyon ve genomik sürveyans gibi temel önlemlerin kesintisiz uygulanması gerektiğini vurguluyor. Akıllı hastane sistemleri ve dijital uyarı mekanizmaları karar destek süreçlerini kolaylaştırsa da; temel enfeksiyon kontrol kurallarının yerini alamaz. Antibiyotik direnciyle mücadelede doğru ilaç kullanımı, tanı imkanlarının güçlendirilmesi, ekonomik teşvik modelleri ve insan, hayvan ile çevre sağlığını kapsayan Tek Sağlık yaklaşımının bir bütün olarak uygulanması gerektiği sonucuna varılıyor.

Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan ayrıca mevcut direnç artış hızının yeni antibiyotik geliştirme süreçlerinin önüne geçtiğini belirterek, bu sürecin hassasiyetle yönetilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENFEKSİYON HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. TUĞBA KIZILOK ERDOĞAN

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENFEKSİYON HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. TUĞBA KIZILOK ERDOĞAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milas’ta 132 muhtarın talepleri sahada çözüme taşınıyor
images

Talas lezzetleri tarihi konakta Türkiye kültür yolu'nda
images

Efeler'de belediye şoförlerine güvenli sürüş ve ilk yardım eğitimi
images

Turgutlu'da üç imar başvurusu D-İmar Sistemine taşındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta iş dünyası KOSGEB ile destek ve dönüşümü konuştu

Otel kayıtlarıyla farklı şehirdeymiş gibi görünmeyi başaramadı, polis şafak vakti yakaladı

Karabük’te KPSS günü için özel trafik düzenlemesi ve güzergah uyarısı

Turgutlu'da üç imar başvurusu D-İmar Sistemine taşındı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı