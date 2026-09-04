AJet'in Wing Up Programı üniversiteli gençleri sahada buluşturdu

programın kapsamı:

AJet tarafından üniversiteli gençlere yönelik olarak hayata geçirilen Wing Up Programınin ilk dönemi, 6 Nisan 2026 tarihinde başladı. Programa, ağırlıklı olarak üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler dahil ediliyor ve katılımcılar AJet Genel Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli başkanlık ve müdürlüklerde part‑time olarak çalışarak havacılık sektöründe doğrudan deneyim kazanıyorlar.

operation day'de sahada gözlem:

Program kapsamında genç çalışanlar için düzenlenen periyodik Operation Day etkinliğiyle öğrenciler ofisten çıkarak saha operasyonlarını yerinde izleme fırsatı yakaladı. Etkinlikte ilk durak olarak Yer İşletme Başkanlığı ziyaret edildi; katılımcılar kontuar, biletleme ve bagaj teslim süreçlerini takip etti. Ardından Ekip Odası'nda uçuş ve kabin ekiplerinin günlük iş akışı gözlemlendi ve ekiplerle birlikte aprona çıkılarak saha operasyonlarının yoğun temposu deneyimlendi.

Gözlemler, öğrencilerin ofiste edindikleri teorik bilgileri pratikle birleştirmesine imkan tanıdı; aynı zamanda aprondan hangara uzanan rota boyunca bakım süreçleri ve yeni uçakların kabin donanımlarının hazırlanışı da katılımcıların ilgisini çekti. Etkinlik, yaz döneminde artan hava trafiği koşullarında operasyonların nasıl koordine edildiğine dair kapsamlı bir bakış sağladı.

seçim süreci ve kadroya geçiş:

Wing Up Programı'nın ilk dönemine 2 bin 500 başvuru alındı ve bu adaylar arasından 47 öğrenci seçildi. Seçilen öğrenciler program süresince Genel Müdürlükte idari kadrolarda görev yapmaya devam ediyor. Programa katılanlardan program esnasında mezun olan 15 genç ise, 1 Eylül 2026 itibarıyla AJet kadrolarında tam zamanlı göreve başladı. Bu adım, şirkette genç yeteneklerin sektöre hızlı entegrasyonunu hedefleyen uygulamanın somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET’İN ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE PART-TİME ÇALIŞMA FIRSATI SUNDUĞU "WİNG UP PROGRAMI"NIN İLK DÖNEMİ DEVAM EDİYOR.