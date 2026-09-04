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Hafız adayları için Bolu'da 5’inci dönem meslek öncesi eğitim başladı

Bolu Diyanet Akademisi'nde İmam-Hatip mezunu 90 hafız aday için 5’inci dönem meslek öncesi eğitim programı açılış töreniyle resmen başladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hafız adayları için Bolu'da 5’inci dönem meslek öncesi eğitim başladı

program açılışı ve katılımcılar:

Bolu Diyanet Akademisi Eğitim Merkezi'nde İmam-Hatip Lisesi mezunu 90 hafız aday için 5’inci Dönem Meslek Öncesi Eğitim Programı başladı. Açılış programına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Said Nuri Akgündüz, Bolu Diyanet Akademi Müdürü Yılmaz Barlas, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, akademi yöneticileri, eğitim görevlileri ve aday din görevlileri katıldı.

Program, eğitim görevlisi Müfit Sevinç'in sunumuyla açıldı ve aday din görevlisi Abdulkadir Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

eğitim hedefleri ve beklentiler:

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş konuşmasında eğitimin uygulama ve saha tecrübesine dayalı yürütüleceğini vurguladı. Demirtaş, İmam-Hatip Lisesi mezunu hafız adayları olarak ilimize hoş geldiklerini belirterek, burada nitelikli ve verimli bir eğitim dönemi geçireceklerini ifade etti.

Demirtaş, ideal bir din görevlisinin yalnızca mesleki bilgiyle yetinmemesi gerektiğini belirterek adayların insani gelişim ve kalite, İslami gelişim ve kalite ile kamu görevliliği ve toplumsal önderlik olmak üzere üç temel alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Din görevlilerinin görev yaptıkları yerde güven veren, topluma rehberlik eden ve örnek alınan kişiler olması beklendiği vurgulandı.

ilk ders: fıkıh kavramı

Açılışın ardından eğitim döneminin ilk dersi gerçekleştirildi. BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Said Akgündüz, Fıkıh Kavramı başlıklı derste aday din görevlilerine fıkhın temel kavramları ve uygulamadaki yeri hakkında bilgi verdi. Eğitim programı, saha uygulamalarıyla desteklenerek devam edecek şekilde planlandı.

BOLU DİYANET AKADEMİSİ&#039;NDE, İMAM-HATİP LİSESİ MEZUNU 90 HAFIZ ADAY DİN GÖREVLİSİ İÇİN 5&#039;İNCİ DÖNEM...

BOLU DİYANET AKADEMİSİ'NDE, İMAM-HATİP LİSESİ MEZUNU 90 HAFIZ ADAY DİN GÖREVLİSİ İÇİN 5'İNCİ DÖNEM MESLEK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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