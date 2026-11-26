Toplantının gündemi:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yaklaşan kış mevsimi öncesi alınacak önlemler Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında ele alındı. Toplantı Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleştirildi ve ilgili kurum amirleri katılım gösterdi.

Hazırlık ve koordinasyon:

Görüşmelerde kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuz hava şartlarının yol açabileceği aksaklıklar merkezde tutuldu. İlçe ölçeğinde yürütülecek kış hazırlıklarının planlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yöntemler değerlendirildi.

Vatandaş güvenliği ve hizmetlerin devamlılığı:

Toplantıda, vatandaşların kış mevsimini güvenli ve huzurlu geçirmesi amacıyla ilgili kurumların alacağı tedbirler görüşüldü. Alınacak önlemler arasında yol, ulaşım ve olası acil müdahalelerde koordinasyonun sağlanması ile bilgilendirme faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Şuhut'ta yapılan değerlendirme toplantısı, ilçede kış şartlarına hazırlıklı olunması ve olası olumsuzlukların asgariye indirilmesi hedefiyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KAYMAKAM İZZET CEM ESER BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ