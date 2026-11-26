İznik'te u dönüşü manevrası kaza ile sonuçlandı
İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde meydana gelen kazada, zeytin tarlasına u dönüşü yapmak isteyen bir kamyonet ile karşıdan gelen başka bir kamyonet çarpıştı.
Kazanın gelişimi:
Edinilen bilgiye göre, u dönüşü için manevra yapan kamyonet ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü G.S.'ye ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme ve soruşturma:
Olayla ilgili tahkikat sürüyor; yetkililer kazanın nedenlerini ve kusur durumunu belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
İZNİK'TE U DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTERKEN, KARŞIDAN GELEN KAMYONETLE ÇARPIŞAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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