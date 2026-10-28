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Sulama kanalına düşen araçta yolcunun müdahalesi hayat kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde DSİ kanalına düşen hafif ticari araçta mahsur kalan sürücü ve yolcusu, itfaiyenin merdiven müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sulama kanalına düşen araçta yolcunun müdahalesi hayat kurtardı

Sulama kanalına düşen hafif ticari araçta iki kişi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 07 BTE 630 plakalı hafif ticari araç DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Araçta bulunan sürücü Kerem Cem Kambur (20) ve yolcu Hüseyin Eke (25) kanalda mahsur kaldı; yolcu, yaralanan sürücüyü araç içinden çıkarıp aracın üzerine taşıdı ve kurtarılmayı beklediler.

kaza ve olay yerindeki ilk müdahale:

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde suyla dolan aracın içinde mahsur kalan iki kişi, önce yolcunun sürücüyü araç tavanına çıkarmasıyla su seviyesinden kısmen korunabildi. Bu ilk müdahale, ekiplere ulaşana kadar hayati önem taşıdı.

itfaiye kurtarma çalışması ve sağlık durumu:

İtfaiye ekipleri, sulama kanalına merdiven uzatarak mahsur durumdaki iki kişiyi güvenli biçimde araç üzerinden aldı. Sağlık ekipleri Kerem Cem Kambur’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; Kambur daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Kambur’un sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kurtarma sırasında ekipler, araç içerisinde üçüncü bir kişinin olup olamayacağını değerlendirerek kanal içinde ikinci bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ilave bir kişiye rastlanmadı. Olay yerinde polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel güvenlik kaynakları ve kurtarma ekipleri, benzer olaylarda hızlı ihbar ve doğru müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı. Bu olayda, yolcunun soğukkanlı davranışı ile itfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması iki kişinin güvenli şekilde kurtarılmasını sağladı.

Antalya&#039;da sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'da sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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