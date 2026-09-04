Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,3246 +0,04%
Bist 14.062,63 +0,93%
Altın Gram 7.041,23 -0,40%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,55 +0,03%
--°

Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı şüpheli polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonunda, 21 yaşındaki Berkan Ç. Sultanbeyli'de polise ateş açtı; çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı şüpheli polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

operasyon ve çatışma anları:

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hedef alınan kişinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı tespit edilmişti.

Adresinde gözaltı girişiminde bulunulan 21 yaşındaki Berkan Ç., polise ateş açtı. Çıkan çatışmada polis müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi, çatışma anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

görüntü ve tahkikat:

Kayıtlarda polisin müdahalesi ve çatışmanın hareketli dakikaları görülüyor. Görüntüler, operasyon anının yerel tanığı tarafından kayda alınmış olup emniyet birimleri tarafından inceleniyor.

Yetkililer, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü ve sürdüğünü; delil değerlendirmesi ile soruşturmanın ilerletildiğini açıkladı. Kamu güvenliği açısından soruşturmanın tamamlanmasına kadar ayrıntıların paylaşılmayacağı belirtildi.

SULTANBEYLİ&#039;DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ MENSUBUNUN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ÇATIŞMA ANI, BİR VATANDAŞ...

SULTANBEYLİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ MENSUBUNUN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ÇATIŞMA ANI, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Faili meçhul dosyalarda 14 yıla uzanan çözüm: üç cinayet aydınlatıldı
images

Hastanedeki miyom ameliyatı sonrası adalet arayışı: aile ATK raporuna umut bağla...
images

Yıldızeli'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
images

Kırmızı ışıkta geçen otobüs şoförünün pişkin yanıtı Bursa'da kask kamerasında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe'de hedef derbi galibiyeti

Hastanedeki miyom ameliyatı sonrası adalet arayışı: aile ATK raporuna umut bağladı

Turunç Masa ağustosta yoğun mesaisini tamamladı: binlerce başvuru takip edildi, memnuniyet yükseldi

Yeni başlangıç: Kartepe kent konutlarında 144 ailenin anahtar teslimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı