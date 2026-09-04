Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı şüpheli polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

operasyon ve çatışma anları:

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hedef alınan kişinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı tespit edilmişti.

Adresinde gözaltı girişiminde bulunulan 21 yaşındaki Berkan Ç., polise ateş açtı. Çıkan çatışmada polis müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi, çatışma anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

görüntü ve tahkikat:

Kayıtlarda polisin müdahalesi ve çatışmanın hareketli dakikaları görülüyor. Görüntüler, operasyon anının yerel tanığı tarafından kayda alınmış olup emniyet birimleri tarafından inceleniyor.

Yetkililer, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü ve sürdüğünü; delil değerlendirmesi ile soruşturmanın ilerletildiğini açıkladı. Kamu güvenliği açısından soruşturmanın tamamlanmasına kadar ayrıntıların paylaşılmayacağı belirtildi.

SULTANBEYLİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ MENSUBUNUN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ÇATIŞMA ANI, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.