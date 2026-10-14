Sultangazi'de alt geçit suyla doldu: Selçuklu Bulvarı'nda araçlar ve itfaiye aracı mahsur kaldı

Sultangazi'de alt geçit suyla doldu

İstanbul Sultangazi'de etkili olan sağanak, Selçuklu Bulvarı üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alt geçidinin suyla dolmasına yol açtı. Alt geçitte bulunan bazı araçlar suda mahsur kaldı; sürücüler ve araç içindekiler kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su tahliyesi ve araç kurtarma çalışmalarına başlanırken, suyu tahliye etmek için olay yerine giden bir itfaiye aracı da suda mahsur kaldı ve ek müdahaleye ihtiyaç duyuldu.

çalışmaların son durumu:

Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek ve mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ulaşım akışı ve altyapıya ilişkin müdahaleler devam ederken, yetkililer çalışmaların tamamlanmasının ardından duruma ilişkin bilgi verecek.

SULTANGAZİ'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE İBB SORUMLULUĞUNDAKİ ALT GEÇİDİ SU BASTI, ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI