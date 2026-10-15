Sultangazi'de sağanak istinat duvarını çöktürdü: parkta araç enkaz altında kaldı

olay ve ilk tespitler:

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesindeki istinat duvarı, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından aniden çöktü. Yağmur sularının biriktiği bölümde duvardan önce çatlama sesleri duyulmuş, ufak taş parçalarının dökülmesiyle başlayan süreç kısa süre sonra duvarın büyük bölümünün yıkılmasına yol açtı.

Çökme anında duvarın önünde park halinde bulunan bir otomobil üzerine düşen beton ve taş parçalarının altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması daha ağır bir tablonun önüne geçti.

görüntüler ve tanık anlatımı:

İstinat duvarının yıkıldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde duvarın büyük parçalar hâlinde aşağıya doğru çöktüğü görülüyor. Olayın ardından bölge dron ile de görüntülendi; dron kayıtlarında çökmenin oluşturduğu büyük boşluk ve üst bölümdeki parkın kaldırımında meydana gelen yaklaşık 2 metrelik göçük dikkat çekti.

Büfe işletmecisi Gökhan Akıllı, çökmeden önce duvardan çatlama sesleri geldiğini ve taşların döküldüğünü anlattı. Akıllı, "Burada durup çalışıyorduk. Duvardan bir çatlama sesi geldi. Ufak ufak taşlar dökülmeye başladı. Ben de o sırada durumu anladım. Burada iki tane araç vardı. Bir tanesi servis aracıydı. Servis aracının içinde şoförü vardı, hemen aracı aldırdım. Diğer aracın şoförünü bulmaya gittiğimde duvar komple aşağıya yıkıldı" şeklinde konuştu.

Akıllı ayrıca, "Çatırdama sesleri geliyordu. Çok yağmur yağdığı için su üstten dolmaya da başlamıştı. Ufak ufak taşlar düşmeye başladı, sonra birden duvar yıkıldı. Yağmurlu olduğu için burası çok sakindi. Akşam saatleriydi zaten" ifadelerini kullandı. Duvarın altında kalan otomobilin bir işçiye ait olduğu ve olay anında boş olmasının büyük bir şans olduğu belirtildi.

hasar ve bölgedeki durum:

İstinat duvarının yıkılmasıyla birlikte bölgede büyük çapta hasar oluştu; otomobil kullanılamaz hale geldi ve üst bölümdeki parkın kaldırımında yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir göçük oluştu. Dron görüntüleri çökmenin oluşturduğu boşluğu ve tahribatı net biçimde gösteriyor.

Olay sonrasında vatandaşlar yetkililere seslenirken, bölgede ilerleyen süreçte yapılacak incelemeler ve onarım çalışmalarına ilişkin bilgi verilmedi. Cep telefonu ve dron kayıtları, çökme anının ve neden olabileceği risklerin görsel belgelerini oluşturdu.

SULTANGAZİ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ'NDE BULUNAN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ