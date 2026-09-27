Sultanhisar’da ambalaj ve palet deposunda gece yangını geniş hasar bıraktı

Sultanhisar'da ambalaj ve palet deposunda yangın

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Devlet Karayolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesine ait ambalaj ve palet deposunda gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangını söndürdü.

Müdahale süreci ve ekiplerin çalışması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sırasında depo içinde yoğun hasar oluştu. Olayın söndürülmesi için ekipler gece boyunca çalışma yürüttü.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi incelemeler devam ediyor ve yetkililerin yapacağı tespitler sonucunda hasarın boyutu netleşecek.

SULTANHİSAR’DA DEPO YANGINI