Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7462 +0,01%
Bist 12.595,93 -2,35%
Altın Gram 6.598,59 -3,02%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,26 +1,87%
--°

Sultanhisar’da ambalaj ve palet deposunda gece yangını geniş hasar bıraktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde gece saatlerinde ambalaj ve palet deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; depo kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultanhisar’da ambalaj ve palet deposunda gece yangını geniş hasar bıraktı

Sultanhisar'da ambalaj ve palet deposunda yangın

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Devlet Karayolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesine ait ambalaj ve palet deposunda gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangını söndürdü.

Müdahale süreci ve ekiplerin çalışması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sırasında depo içinde yoğun hasar oluştu. Olayın söndürülmesi için ekipler gece boyunca çalışma yürüttü.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi incelemeler devam ediyor ve yetkililerin yapacağı tespitler sonucunda hasarın boyutu netleşecek.

SULTANHİSAR’DA DEPO YANGINI

SULTANHİSAR’DA DEPO YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dujuan tayfunu sonrası ölü sayısı 13'e yükseldi
images

Adana'da şiddetli yağış yol çöktürdü: belediye otobüsü çukura saplandı
images

Pendik'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza, araç 60 gün trafikten men
images

Beylikdüzü'nde park yeri kavgası silahla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dujuan tayfunu sonrası ölü sayısı 13'e yükseldi

Kertmen'de 20 yıl sonra er meydanı yeniden kuruldu: başpehlivanlar sahne aldı

Sümerbank fuar alanı Nazilli'nin ekonomisini ve kültürel mirasını canlandırmayı hedefliyor

Hamzabeyli'de doğal özlerle üç renkli erişte atölyesi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi