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Suriye'de 47 yıl sonra uluslararası kart sistemine sembolik dönüş

Ahmed eş-Şara, Şam'da Visa ile ödeme yaparak 47 yıl sonra uluslararası kart işlemlerinin sembolik dönüşünü başlattı; Visa testleri onayladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Caner Şahin

Suriye'de 47 yıl sonra uluslararası kart sistemine sembolik dönüş

Sembolik ödemeyle uluslararası kartlar yeniden gündemde

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Başkent Şam'daki bir restoranda Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Sufvat Reslan ile birlikte yaptığı ödeme işleminde nakit kullanmadı ve hesabı Visa kartıyla kapattı. Bu adım, ABD'nin Suriye'yi "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarmasının ardından ülkenin küresel finans sistemine entegrasyon çabalarına işaret eden sembolik bir hamle olarak duyuruldu.

testin katılımcıları ve açıklamalar:

Küresel dijital ödeme şirketi Visa yaptığı açıklamada, Suriye Merkez Bankası, Fransabank ve Paymera ile iş birliği içinde Suriye'de uluslararası kart işlemlerinin başarıyla test edildiğini bildirdi. Şirket, bu dönüm noktasının dijital ödeme olanaklarını genişletme ve Suriye’nin küresel dijital ekonomiye bağını güçlendirme yönündeki daha kapsamlı çabaları desteklediğini vurguladı.

anlamı ve muhtemel etkiler:

Bu hamle, Suriye'de 1979'da başlayan yaptırım sürecinin ardından ilk sembolik kırılmalardan biri olarak öne çıkıyor; uygulama, 47 yıl sonra uluslararası kart kullanımına ilişkin önemli bir simge niteliği taşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve ABD Hazine Bakanlığı’nın ilgili kararlarının ardından, finansal işlemlerin normalleşmesi banka hizmetlerinin erişimini, dijital ödeme altyapısını ve tüketici işlemlerini etkileyebilir. Ancak geniş çaplı uygulamaya geçiş, bankacılık altyapısı, uluslararası muhabir bankacılık ilişkileri ve düzenleyici uyum gibi pratik zorluklarla karşılaşabilir.

Visa ve yerel banka ortaklarının başarılı test bildirimleri, ileri aşamalarda daha geniş denemeler ve uygulamalara kapı aralayabilir; yine de bu sürecin kademeli ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.

Şam’daki bir restoranda hesabı Visa kartıyla ödeyerek ülkede uluslararası kart sisteminin yeniden...

Şam’daki bir restoranda hesabı Visa kartıyla ödeyerek ülkede uluslararası kart sisteminin yeniden kullanılmaya başlanmasını sembolik bir işlemle duyurdu.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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