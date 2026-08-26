Burdur'da kayyum tartışması: özel idareye sivil yönetici şart

Adem Korkmaz'ın il gündemine dair değerlendirmeleri

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Ağlasun'da düzenlenen basın toplantısında kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne tıp fakültesi kurulması sürecinden, Spor Sağlığı ve Performans Merkezi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarına kadar bir dizi konuyu ele aldı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği çevresindeki gelişmelere tepki gösterdi.

Tıp fakültesi sürecinin perde arkası:

Korkmaz, tıp fakültesi konusunun yaklaşık bir yıldır takip edildiğini; Sağlık Bakanı'nın Burdur ziyareti sonrası birleştirme sürecinin yürütüldüğünü belirtti. Yapılan atamalarla yaklaşık 50 doktorun göreve getirildiğini, yeni doktor atamalarının devam edeceğini söyledi. Dekanın duyurusunun sessiz sedasız yapıldığını ve dekanın spor hekimi olduğunu vurguladı: "Zaman bize tıp fakültesini kazandırdı".

Milletvekili, tıp fakültesi için yaklaşık üç yıldır siyasi çalışma yürüttüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı talimatıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde çalışmalara hız verildiğini anlattı. Ancak bürokrasiden gelen "yeterli altyapı yok" raporlarının süreci uzattığını ve bunun kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Korkmaz, YÖK ile görüşüldüğünü ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Bakanlık yatırımları ve bürokratik engeller:

Korkmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarında yaşanan gecikmelere dikkat çekti. Bir yatırım kararının ilde dört ay boyunca bir müdürün masasında beklediğini, yetki tartışmaları ve "sen bunu imzalayamazsın" türü baskıların yatırımları sekteye uğrattığını aktardı. Bakanlığın ildeki kurum müdürünün adıyla protokol imzalama talebine karşın yetki kargaşasının yatırım süreçlerini yavaşlattığını belirtti ve bu tür uygulamaların kente fayda sağlamadığını vurguladı.

İl Özel İdaresi, atama süreci ve "kayyum" tartışması:

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hakkında da değerlendirmede bulunan Korkmaz, özel idarenin siyasetin güçlü olduğu bir alan olduğunu ve yerel yönetimlerin damarını oluşturduğunu söyledi. Geçen günlerde Genel Sekreter Asım Ertilav hakkında soruşturma açılarak istifaya zorlandığı yönündeki iddiaları anımsatarak tepki gösterdi. Korkmaz, atama yetkisinin İçişleri Bakanlığında olduğunu ve gerektiğinde bakanlığın devreye girebileceğini belirtti: "İçişleri Bakanlığı gerekirse devreye girer çünkü genel sekreteri İçişleri Bakanlığı atar. Burada da isterse vekilleri çağırır sorar, isterse de sormaz."

Milletvekili, özel idareye sivil bir genel sekreter atanması gerektiğini, atamaların Özel İdare Kanunu çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Kanun dışı müdahaleler veya tehditlerle istifa alma yöntemlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların halkın tepkisini artıracağını ve bunun bedelinin sandıkta sorulacağını ifade etti. Korkmaz, sözlerini "Burdur kayyum ile yönetilemez" diyerek sonlandırdı.

Korkmaz'ın açıklamaları, tıp fakültesi kurulması yönündeki siyasi çabanın sürdüğünü; yatırımların bürokratik engellerle karşılaştığını ve İl Özel İdaresi'nde atama süreçlerinin şeffaf ve hukuka uygun yürütülmesi gerektiğini ortaya koydu.

AK PARTİ BURDUR MİLLETVEKİLİ ADEM KORKMAZ