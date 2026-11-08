Şuşa'da Aliyev: Türkiye ile kardeşliğimiz ebedî ve sarsılmaz

Aliyev'in Şuşa'daki ortak basın toplantısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla Şuşa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı yaptı. Aliyev, Erdoğan'ın Zafer Günü'nde Azerbaycan'la birlikte olmasının bütün halkı sevindirdiğini belirterek kendisine özel teşekkürlerini iletti.

Şuşa'nın kurtuluşu ve 44 günlük vatan savaşı:

Aliyev, Şuşa'nın 6 yıl önce Ermeni işgalinden kurtarıldığını hatırlattı. Şuşa'nın 28 yıl esaret altında kaldığını ancak milli ruhunu kaybetmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, şehrin kurtuluşunun hem sembolik hem de II. Karabağ Savaşı'nın en önemli aşamalarından biri olduğunu vurguladı. Aliyev, Azerbaycan ordusunun 44 gün içinde 300'den fazla şehir ve köyü kurtardığını, bu süreçte 3 bin şehit verildiğini belirterek "Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Aliyev, savaşın ilk saatlerinde Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve telefon görüşmesinin dünyaya Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdiğini, bu sözlerin Azerbaycan'a moral ve güç verdiğini ifade etti. Erdoğan'ın tarihe geçen "Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye onun yanındadır" sözlerinin unutulmayacağını söyledi.

Normalleşme süreci ve Şuşa Beyannamesi:

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinin devam ettiğini belirten Aliyev, bir yılı aşkın süredir barış anlaşmasının paraflanmış olmasına rağmen nihai imzaların henüz atılmadığını söyledi ve bunun nedenlerinin kamuoyunca bilindiğini ifade etti. Aliyev, 44 günlük savaşın Türkiye-Azerbaycan birliğini bir kez daha gösterdiğini, bundan yedi ay sonra Şuşa'da imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin resmen müttefiklik seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.

Aliyev, iki halkın tarihî, etnik, dil ve manevi bağlarla sıkı bağlı olduğunu; bunun büyük bir servet olduğunu belirterek "Birliğimiz ve kardeşliğimiz sarsılmazdır" ifadesini kullandı. Ayrıca, bunu sarsmak isteyenlerin niyetlerine ulaşamayacağını, hayallerinin gözlerinde kalacağını söyledi ve iki lider olarak kimsenin aralarına girmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bölgesel etki ve gelecek perspektifi:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sadece bölgesel değil küresel meselelerde de söz sahibi bir güç haline geldiğini; güçlü ekonomi, sanayi potansiyeli ve siyasi ağırlığın bu durumu pekiştirdiğini belirtti. Aliyev, Azerbaycan'ın da son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini, iki ülkenin birlikte çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Aliyev, birlikteliğin geniş bir coğrafyada istikrar, barış, iş birliği ve güvenlik unsuru olduğunu söyleyerek, "Geçmişte de birlikte olduk, bugün de birlikteyiz ve gelecekte de birlikte olacağız" dedi. İkili ilişkilerde siyaset, ekonomi, yatırımlar, enerji, ulaşım koridorları ve Zengezur Koridoru gibi konuların ele alındığını ancak zaferin en önemli sonucunun Türkiye-Azerbaycan birliğinin ebedî ve sarsılmaz olması olduğunu belirtti.

Basın toplantısında Aliyev'in vurguları, Şuşa'nın kurtuluşuna atıf yapan tarihî perspektif, verilen şehitlerin anılması ve Şuşa Beyannamesi üzerinden şekillenen müttefiklik mesajı etrafında yoğunlaştı; Erdoğan'ın Zafer Günü'ndeki varlığının iki ülke ilişkilerinin dayanışma boyutunu dünyaya gösterdiği tekrarlandı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.