Şuşa kalesi önünde hatıra fotoğrafı: Erdoğan ve Aliyev birlikte poz verdi

Şuşa kalesi ziyareti:

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı programı kapsamında bulunduğu Karabağ'da Şuşa'yı ziyaret etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kentin tarihi simgelerinden olan Şuşa Kalesi'ni birlikte gezdi.

Hatıra fotoğrafı ve atmosfer:

İki lider, kalenin önünde kısa bir süre durarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf, ziyaretin anısına çekilen resmi bir kare olarak kayda geçti ve buluşmanın görüntüsünü oluşturdu.

Ziyaret, Şuşa'nın tarihi dokusu ve simge yapıları önünde gerçekleşti; isimler ve mekan fotoğrafta öne çıkan unsurlar olarak dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV İLE KENTİN TARİHİ SİMGELERİNDEN ŞUŞA KALESİ ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.