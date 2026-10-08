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Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde refüje giren araçta 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı; bir yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde refüje giren araçta 2 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Sürücü O.E. idaresindeki 10 LT 066 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi.

yaralılara müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kazada sürücü O.E. ile yolcu Z.E. araçtan çıkarılırken, araç içinde sıkışan yolcu İ.E. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR&#039;İN SUSURLUK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BARİYERLERE ÇARPARAK REFÜJE GİREN...

BALIKESİR'İN SUSURLUK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BARİYERLERE ÇARPARAK REFÜJE GİREN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI. ARACIN İÇERİSİNDE SIKIŞAN YARALI, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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