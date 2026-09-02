Taburcu olduktan dakikalar sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya Kepez'te hastaneden çıkan araç alev aldı

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören M. A., eşi ile birlikte taburcu edilip evine doğru yola çıktı. Sürücünün kullandığı Seat marka, 07 CFB 36 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

sürücünün ilk müdahalesi:

M. A. aracı yol kenarına çekip eşiyle birlikte araçtan indi. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracın motor kısmına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi ancak çabalar alevleri söndürmeye yetmedi. Sürücü, eşinin yanında aracı terk ederek yardım çağırdı.

itfaiye ve emniyet müdahalesi:

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta LGP'li olması nedeniyle ekipler güvenlik tedbiri olarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hâle geldi. Olayla ilgili soruşturma ve araçta meydana gelen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Hastaneden taburcu olduktan dakikalar sonra aracı küle döndü