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Talas lezzetleri tarihi konakta Türkiye kültür yolu'nda

Talas'ta Kiçiköy'deki restore taş konakta hizmet veren Tokana Yöresel Lezzetler, 'Şehirde Lezzet Var' kapsamında Lezzet Noktası seçildi; 2026'da mantıda Türkiye birincisiydi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Talas lezzetleri tarihi konakta Türkiye kültür yolu'nda

Tokana'nın seçilmesi ve festival kapsamı:

Tokana Yöresel Lezzetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Şehirde Lezzet Var' sloganıyla belirlenen Lezzet Noktaları arasında yer aldı. Bu seçilim, işletmenin yöresel mutfağı kapsayan çalışmalarının ve Talas'ın kültürel tanıtımına katkısının resmi bir takdiri niteliğinde.

İşletme, festival programı doğrultusunda Kayseri'nin özgün tatlarını hem kent sakinlerine hem de Talas'ı ziyaret edenlere sunacak etkinlik ve tanıtımlarda yer alacak.

Tarihi yapı ve mutfak geleneği:

Tokana, Talas Belediyesinin restore ederek hizmete açtığı Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Sokağı’ndaki üç katlı taş konakta faaliyet gösteriyor. Mekânda mantı, yağlama, yaprak sarması ve yöresel tatlılar başta olmak üzere geleneksel Kayseri yemekleri öne çıkıyor. Tarihi yapının özgün dokusu, sunulan lezzetlerle buluşarak ziyaretçilere bölge mutfağının atmosferini yaşatıyor.

İşletmenin değerlendirme kriterlerinde lezzetin yanı sıra hijyen, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti de ön plana çıkıyor; bu yaklaşım Tokana'nın yerel mutfak mirasını koruma ve tanıtma hedefiyle örtüşüyor.

Ödül ve yerel yönetimin değerlendirmesi:

Tokana, 2026 yılında yapılan değerlendirmede 81,22 puanla mantı kategorisinde Türkiye birincisi olmuştu. Bu başarı, işletmenin gastronomi alanındaki konumunu güçlendirirken festival kapsamında Lezzet Noktası seçilmesiyle bir kez daha görünürlük kazandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili olarak, 'Kayseri’nin eşsiz yöresel lezzetlerini tarihi Talas’ın güzel atmosferinde buluşturuyoruz. Tokana ile geçmişten bugüne taşıdığımız mutfak kültürümüzü yaşatırken, Talas’ın tarihini ve kültürel zenginliğini de misafirlerimizle paylaşma imkânı buluyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında Lezzet Noktası olarak seçilmesi, bu değerlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmamız açısından önemli bir kazanım.' dedi.

Bu gelişme, Talas'ın hem kültürel hem de gastronomik turizmdeki konumunu güçlendirme yönündeki adımlarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TOKANA YÖRESEL LEZZETLER, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA &quot;ŞEHİRDE LEZZET VAR&quot; SLOGANIYLA...

TOKANA YÖRESEL LEZZETLER, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA "ŞEHİRDE LEZZET VAR" SLOGANIYLA BELİRLENEN LEZZET NOKTALARI ARASINDA YER ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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