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Talas yamaç paraşütü iniş alanı tartan pistle spor ve sosyal hayata açıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yamaç Paraşütü İniş Alanı'ndaki yeni yürüyüş yolu ve tartan pistin tamamlandığını inceleyip vatandaşlarla konuştu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Talas yamaç paraşütü iniş alanı tartan pistle spor ve sosyal hayata açıldı

yeni tartan pist ve yürüyüş yolu:

Ali Dağı eteklerindeki Yamaç Paraşütü İniş Alanı, yapılan düzenlemeyle farklı bir kullanım kazanarak hem spor hem sosyal buluşma noktasına dönüştü. Alana eklenen tartan pist ve düzenli yürüyüş yolu, açık havada spor yapmak isteyenler için konforlu bir zemin sağlıyor. Bölge, yamaç paraşütlerinin iniş noktası olma özelliğini korurken, ziyaretçilere daha düzenli ve erişilebilir bir alan sunuyor.

başkanın incelemesi ve sahadaki görüşler:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sahada yaptığı incelemede çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi. Başkan Yalçın, emek veren işçilerle bir araya gelerek teşekkür etti ve alanda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek yapılan hizmetlerle ilgili görüş ve taleplerini dinledi. Bu buluşmalar, projenin kullanım kolaylığı ve ihtiyaçlara uygunluğu açısından önemli geri bildirimler sağladı.

Vatandaşlar yapılan düzenlemeyi beğendiklerini belirterek, modern bir parkur ve güvenli yürüyüş alanı oluştuğunu ifade etti. Projenin hem spor yapmayı teşvik ettiğini hem de bölgenin sosyal yaşamına katkı sunduğunu vurguladılar.

Sonuç olarak, Talas Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki yenileme çalışmaları, bölgeyi çok yönlü kullanım için daha cazip hale getirdi ve hem spor hem de sosyal aktivitelere ev sahipliği yapacak altyapıyı oluşturdu.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞ ALANI’NDA YAPIMI TAMAMLANAN YÜRÜYÜŞ...

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞ ALANI’NDA YAPIMI TAMAMLANAN YÜRÜYÜŞ YOLU VE TARTAN PİSTTE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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