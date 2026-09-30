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Tank okulu kursiyerleri Şereflikoçhisar'da taktik eğitimleri ve tank topu atışlarını icra etti

Tank Okul Komutanlığınca 92'nci dönem astsubay kursiyerlere, Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi'nde uygulamalı taktik eğitimleri ve tank topu atışları yapıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tank okulu kursiyerleri Şereflikoçhisar'da taktik eğitimleri ve tank topu atışlarını icra etti

Tank okulu kursiyerleri Şereflikoçhisar'da taktik eğitimleri ve tank topu atışlarını icra etti

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen uygulamada, Tank Okul Komutanlığınca eğitim gören 92’nci dönem astsubay temel kursiyerleri saha çalışmaları ve atış talimleri gerçekleştirdi.

Eğitimin kapsamı:

Eğitimler Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi'nde icra edildi. Kursiyerler, taktik uygulamalar eşliğinde tank topu atışları dahil olmak üzere pratik tatbikatlar yaparak görev, atış ve koordinasyon becerilerini pekiştirdi.

Kamu paylaşımı ve amaç:

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tank Okul Komutanlığınca 92’nci dönem astsubay temel kursiyerlerinin Uygulamalı Taktik Eğitimleri ve Tank Topu Atışları'nın Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi'nde icra edildiği ifadelerine yer verildi. Paylaşımda eğitimlerin kursiyerlerin saha deneyimini artırmayı ve birlik kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

ANKARA’NIN ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİNDE &quot;UYGULAMALI TAKTİK EĞİTİMLERİ VE TANK TOPU ATIŞLARI&quot; İCRA...

ANKARA’NIN ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİNDE "UYGULAMALI TAKTİK EĞİTİMLERİ VE TANK TOPU ATIŞLARI" İCRA EDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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