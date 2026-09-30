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Birliğin gücü-2026'da çelik kanatlar ilk atakta hedefi vurdu

Birliğin Gücü-2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri profil yer hedeflerini ilk atışta nokta isabetle etkisiz hale getirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Birliğin gücü-2026'da çelik kanatlar ilk atakta hedefi vurdu

tatbikatın ortak atışı ve sonuçları:

Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri ortak harekât yürüttü. Eğitim senaryosu kapsamında belirlenen profil yer hedefleri, görev safhasında ilk atışta nokta isabetle etkisiz hale getirildi.

milli savunma bakanlığı'nın paylaşımı:

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ortak tatbikatın sahadaki koordinasyonunu ve dostluk bağlarını güçlendirdiği vurgulandı. Paylaşımda birliklerin birlikte çalışma yeteneğinin tatbikatın öne çıkan unsurlarından olduğu ifade edildi.

operasyonel uyumun önemi:

Bu tür ortak atışlar, iki ülke hava kuvvetleri arasındaki operasyonel uyum ve koordinasyonun somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Tatbikat sahnesinde sağlanan isabet ve zamanlama, çelik kanatların ortak gücü ile dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştiğini gösterdi.

Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Azerbaycan ile ortak hedef atış gerçekleştirildi

Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Azerbaycan ile ortak hedef atış gerçekleştirildi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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