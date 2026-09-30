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TSK'nin modern pentatlon başarısı Portekiz'de taçlandı

TSK Modern Pentatlon Takımı, Portekiz Caldas De Rainha'da düzenlenen 50. CISM Ordular Arası şampiyonasında takım dalında dünya şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

TSK'nin modern pentatlon başarısı Portekiz'de taçlandı

TSK modern pentatlon takımı dünya şampiyonu

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, TSK Modern Pentatlon Takımı, Portekiz Silahlı Kuvvetleri organizasyonunda Caldas De Rainha'da gerçekleştirilen 50. CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Yarışmaya 15 ülke katıldı ve müsabakalar yüksek rekabet ortamında geçti.

Müsabaka detayları:

Takım sporcuları, kaynak metinde belirtildiği üzere engelli koşu ve atış-koşu kombinasyonu dahil olmak üzere üç farklı zorlu disiplinde mücadele etti. Organizasyon, ordular arası müsabakaların standartlarını taşırken TSK ekibi özellikle atış-koşu kombinasyonunda gösterdiği performansla öne çıktı.

Elde edilen dereceler:

Takım tasnifinde TSK, 2 birincilik ve 1 ikincilik elde ederek genel klasmanda dünya şampiyonu oldu. Ferdî tasnifte ise sporcular 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı. Ayrıca müsabakada atış-koşu kombinasyonunda en yüksek isabet oranı yine TSK tarafından sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, sporcular tebrik edilip başarılarının devamı dilendi. Bu sonuç, TSK Modern Pentatlon Takımı'nın disiplinler arası yetkinliğini ve uluslararası rekabetteki gücünü teyit ediyor.

TSK MODERN PENTATLON TAKIMI, PORTEKİZ SİLAHLI KUVVETLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜNDE 15 ÜLKENİN KATILIMIYLA...

TSK MODERN PENTATLON TAKIMI, PORTEKİZ SİLAHLI KUVVETLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜNDE 15 ÜLKENİN KATILIMIYLA CALDAS DE RAİNHA / PORTEKİZ’DE İCRA EDİLEN 50’NCİ CISM ORDULAR ARASI MODERN PENTATLON DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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