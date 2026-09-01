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Refahiye kaymakamı güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi, personele teşekkür etti

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve bölge güvenliği hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Refahiye kaymakamı güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi, personele teşekkür etti

Refahiye kaymakamı karakolu ziyaret etti

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve karakolda görevli personele bir araya geldi.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında yürütülen çalışmalar ve bölgedeki güvenlik faaliyetleri değerlendirilerek sahadaki uygulamalar hakkında bilgi alındı. Görüşmede karakol komutanı ve görevli personel, yürütülen faaliyetlerin genel görünümünü Kaymakam Taşkıran ile paylaştı.

kaymakamın mesajı:

Taşkıran, jandarma personelinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarı diledi. Ziyaretin, yerel yönetim ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendiği ifade edildi.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN, JANDARMA KARAKOLUNU ZİYARET ETTİ

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN, JANDARMA KARAKOLUNU ZİYARET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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