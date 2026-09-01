Refahiye kaymakamı güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi, personele teşekkür etti

Refahiye kaymakamı karakolu ziyaret etti

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve karakolda görevli personele bir araya geldi.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında yürütülen çalışmalar ve bölgedeki güvenlik faaliyetleri değerlendirilerek sahadaki uygulamalar hakkında bilgi alındı. Görüşmede karakol komutanı ve görevli personel, yürütülen faaliyetlerin genel görünümünü Kaymakam Taşkıran ile paylaştı.

kaymakamın mesajı:

Taşkıran, jandarma personelinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarı diledi. Ziyaretin, yerel yönetim ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendiği ifade edildi.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN, JANDARMA KARAKOLUNU ZİYARET ETTİ