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Tarihi öğretmenevi, Atatürk'ün konakladığı oda ile eğitim mirasını bir araya getiriyor

Elazığ Belediyesi, 1937'de Atatürk'ün konakladığı tarihi öğretmenevini güçlendirip restore ederek eğitim müzesi ve millet kütüphanesi olarak 2027'de açmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarihi öğretmenevi, Atatürk'ün konakladığı oda ile eğitim mirasını bir araya getiriyor

Tarihi öğretmenevinde restorasyon çalışmaları hız kazandı

Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, tarihi öğretmenevinin yeni yılda kent halkının kullanımına sunulması hedefiyle devam ediyor. Yapı, hem deprem sonrası onarımdan geçirilmekte hem de yeniden işlevlendirilerek kültürel bir merkezi olarak planlanıyor.

Tarihi kimlik ve önceki kullanımlar:

Yapı ilk olarak 1934 yılında halkevi olarak inşa edildi. Daha sonra 17 Kasım 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğu seyahatinde konakladığı belgeleyen tarihi oda yapının en önemli unsurlarından biri olarak koruma altına alınıyor. 1952'den itibaren lise olarak hizmet veren yapı, 24 Ocak Elazığ Depremi sonrasında işlevini kaybetmişti.

Restorasyonun kapsamı ve hedeflenen işlevler:

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın şehir turizmine katkı amacıyla başlattığı projeyle mekan, Eğitim Müzesi ve Millet Kütüphanesi olarak düzenlenecek. Şantiye Şefi ve Mimarı Osman Bulanık, yapıda önce kapsamlı test ve değerlendirmeler yapıldığını; buna göre duvarlarda enjeksiyon, karbon uygulamaları ve diğer ciddi güçlendirme müdahalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bulanık, "Yapı, ilk önce 1934 yılında halkevi olarak inşa ediliyor. Daha sonrasında 17 Kasım 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğu seyahatinde burada konaklaması var. 1952 yılından sonra da lise olarak faaliyet veriyor. Elazığ depreminden sonra yapı işlevini kaybediyor. Restorasyon kararı alınarak çalışmalar başladı. Bu restorasyon çalışmalarında değerlendirmeler ve testler yapıldı. Testlerin akabininde yapıda çok ciddi güçlendirmeler yaptık. Duvarlarda enjeksiyon uygulamamız var. Karbon uygulamalarımız var. Yapının zemin katını, eğitim kütüphanesi olarak işlev görecekken üst katı ise eğitim müzesi olarak tamamlanacak. Çalışmalarımız 1 yıldır devam ediyor, tahmini olarak 2027 yılının 3 veya 4’üncü ayında teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Restorasyonun tamamlanmasının hemen ardından binada teşhir ve tanzim çalışmaları başlayacak; böylece yapının tarihi değeri korunarak kamuya açılması sağlanacak. Belediye yetkilileri, projenin kentin kültür turizmine katkı sunmasını ve eğitsel bir merkez olarak uzun vadede işlev görmesini hedefliyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ&#039;NİN TARİHİ ÖĞRETMENEVİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÜÇLENDİRME VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI TÜM...

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NİN TARİHİ ÖĞRETMENEVİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÜÇLENDİRME VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. YAPIDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIN TAMAMLANARAK YENİ YILDA VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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