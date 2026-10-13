Dolar 49,3581 0,00%
Euro 55,2730 +0,40%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.633,24 -0,25%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 105,60 -0,98%
--°

tarlada yıllanan husumet ölümle sonuçlandı: emekli polis müebbet hapse çarptırıldı

Salıpazarı'nda 29 Temmuz 2025'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlu Bahittin Çakır'ı öldüren emekli polis Cemil Çakır müebbet hapis cezası aldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

tarlada yıllanan husumet ölümle sonuçlandı: emekli polis müebbet hapse çarptırıldı

Samsun'da arazi anlaşmazlığı cinayeti

İddialara göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yıllardır süren arazi uyuşmazlığı 29 Temmuz 2025 sabahı kanlı bir sona dönüştü. Olayda, emekli polis memuru Cemil Çakır (70) ile amcasının oğlu, 3 çocuk babası taksici Bahittin Çakır (76) arasında çıkan tartışmada, Çakır'ın tabancayla vurulması sonucu Bahittin Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Olay günü, ölenin eşi Meliha Çakır ile birlikte patpat denilen tarım aracıyla tarlasına gitmek üzere yola çıkan Bahittin Çakır'ın önü Gökçeli Mahallesi'nde yol üzerinde bekleyen Cemil Çakır tarafından kesildi. Çıkan sözlü tartışmanın ardından ateş açıldığı ve Bahittin Çakır'ın vücuduna isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli, kolluk kuvvetlerinin saha ve istihbarat çalışmaları sonucu yaklaşık 8 saat sonra Sarıhasan Mahallesi Esinli mevkisindeki bir bağ evinde yakalandı. Yapılan aramada tabanca, tabancaya ait fişekler, pasaport ve yabancı ülke parası ele geçirildi.

mahkeme gerekçesi ve verilen cezalar:

Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararında, sanığın kendisini korumak amacıyla hareket ettiği savunması kabul edilmedi. Mahkeme, olay yerinde mağdule veya yakınlarına ait başka bir silah bulunmadığını ve sanığa yönelik haksız bir saldırının kanıtlanamadığını belirterek meşru müdafaa şartlarının oluşmadığı sonucuna vardı.

Sanığın kaçması ve pişmanlık belirtmemesi nedeniyle mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki takdiri indirim hükümlerini uygulamadı. Buna göre Cemil Çakır kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 TL adli para cezası verildi. Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ölenin yakınları karara itiraz edeceklerini açıklayarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararın temyiz ve itiraz yolları ile nasıl şekilleneceği takip edilecek.

EMEKLİ POLİS MEMURU CEMİL ÇAKIR (70) MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

EMEKLİ POLİS MEMURU CEMİL ÇAKIR (70) MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi
images

Mersin'de hesap ağı kurup yatırım vaadiyle 360 kişiyi mağdur eden şebeke çökerti...
images

Silivri'de ahır yangını çiftlikte ağır hayvan kaybına yol açtı
images

İlkadım'da babaya yönelik şiddet iddiası: şüpheli adli kontrolle serbest

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, iki tutuklama

Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz için Bodrum'da veda töreni

Cizre'de umut ve gurur: Avrupa bronzunu getiren boksörün dönüşü

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu