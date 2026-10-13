tarlada yıllanan husumet ölümle sonuçlandı: emekli polis müebbet hapse çarptırıldı

Samsun'da arazi anlaşmazlığı cinayeti

İddialara göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yıllardır süren arazi uyuşmazlığı 29 Temmuz 2025 sabahı kanlı bir sona dönüştü. Olayda, emekli polis memuru Cemil Çakır (70) ile amcasının oğlu, 3 çocuk babası taksici Bahittin Çakır (76) arasında çıkan tartışmada, Çakır'ın tabancayla vurulması sonucu Bahittin Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Olay günü, ölenin eşi Meliha Çakır ile birlikte patpat denilen tarım aracıyla tarlasına gitmek üzere yola çıkan Bahittin Çakır'ın önü Gökçeli Mahallesi'nde yol üzerinde bekleyen Cemil Çakır tarafından kesildi. Çıkan sözlü tartışmanın ardından ateş açıldığı ve Bahittin Çakır'ın vücuduna isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli, kolluk kuvvetlerinin saha ve istihbarat çalışmaları sonucu yaklaşık 8 saat sonra Sarıhasan Mahallesi Esinli mevkisindeki bir bağ evinde yakalandı. Yapılan aramada tabanca, tabancaya ait fişekler, pasaport ve yabancı ülke parası ele geçirildi.

mahkeme gerekçesi ve verilen cezalar:

Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararında, sanığın kendisini korumak amacıyla hareket ettiği savunması kabul edilmedi. Mahkeme, olay yerinde mağdule veya yakınlarına ait başka bir silah bulunmadığını ve sanığa yönelik haksız bir saldırının kanıtlanamadığını belirterek meşru müdafaa şartlarının oluşmadığı sonucuna vardı.

Sanığın kaçması ve pişmanlık belirtmemesi nedeniyle mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki takdiri indirim hükümlerini uygulamadı. Buna göre Cemil Çakır kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 TL adli para cezası verildi. Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ölenin yakınları karara itiraz edeceklerini açıklayarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararın temyiz ve itiraz yolları ile nasıl şekilleneceği takip edilecek.

EMEKLİ POLİS MEMURU CEMİL ÇAKIR (70) MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.