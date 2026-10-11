Tarsus'ta arkadan tıra çarpan otomobildeki genç sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Tarsus'ta trafik kazası sonucu sürücü sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay, Öğretmenler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Y.G. (20) idaresindeki Seat marka, 34 ST 158 plakalı otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ciddi hasar oluşurken sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

İtfaiye müdahalesi ve son durum:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Y.G., ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

TARSUS İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞARAK YARALAND