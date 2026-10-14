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Tarsus'ta çatı katı yangını mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Tarsus'ta iki ailenin yaşadığı binanın çatı katında yangın çıktı; mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale ederek söndürdü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tarsus'ta çatı katı yangını mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Mersin’in Tarsus ilçesi Hürriyet Mahallesi 2209 Sokak No 11 adresinde yer alan iki katlı binanın çatı katında, mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada iki ailenin yaşadığı, olayın kısa sürede çevredeki vatandaşların ve alt kattaki sakinlerin dikkatini çektiği bildirildi.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk anlarda mahalle sakinleri, alevlerin büyümesini engellemek amacıyla müdahalede bulundu; alevler itfaiyenin gelişinin ardından ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

mahalle müdahalesinin rolü:

Yangını fark eden kişiler arasında adı geçen Sefa Karaca ve çevredekiler, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerindeki bu hızlı farkındalık ve yapılan ön müdahale, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında etkili oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlere zamanında müdahale edilmesi, daha geniş çaplı bir hasarın önlenmesine yardımcı oldu.

hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak çatı katında maddi hasar oluştu. Binanın sahibi olarak belirtilen Nuh Tufan'a ait yapıda meydana gelen zarar tespit edilmeye başlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı ve yetkililer çalışmayı sürdürüyor.

Olay, mahalle ölçeğinde hızlı müdahalenin ve koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer durumlar için erken ihbarın ve profesyonel ekiplerin durum tespiti yapmasının hayati olduğunu vurguladı.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE İKİ AİLENİN YAŞADIĞI İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE İKİ AİLENİN YAŞADIĞI İKİ KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN, EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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