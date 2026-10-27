Tasarruf çağrısı: Davut Gül'den kurumlara yıl sonu ödenek uyarısı

Toplantının ana gündemi ve rakamsal değerlendirme:

İstanbul Valiliği 2029 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3'üncü dönem toplantısı Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül başkanlık etti; kamu teşkilatları yöneticileri ile kamu ve özel kurum birimleri müdürleri katıldı.

Programda 2026 yılında uygulanan proje sayısı ve mali veriler paylaşıldı. Buna göre bin 493 proje yürütüldü, projelerin toplam tutarı 2 trilyon 420 milyar 556 milyon TL olarak kayıt altına alındı. Önceki yıllar harcaması 573 milyar 516 milyon TL, yıllık ödeneği 260 milyar 349 milyon TL ve 2026 yılı harcama tutarı 136 milyar 909 milyon TL oldu. 2026 yılının 3'üncü döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52,6 olup 208 proje tamamlandı.

Genel ve özel bütçeli kuruluşların projelerine bakıldığında 2026'da yürütülen bin 15 projenin toplam tutarı 1 trilyon 213 milyar 254 milyon TL, önceki yıllar harcaması 409 milyar 233 milyon TL, yıllık ödeneği 127 milyar 981 milyon TL ve yıllık harcama tutarı 74 milyar 825 milyon TL olarak belirtildi; nakdi gerçekleşme oranı yüzde 58,5 oldu.

Vali Gül'ün tasarruf ve öncelik vurgusu:

Toplantıda Vali Davut Gül, ödeneklerin kullanımında tasarruf ilkesinin esas alınmasını istedi. Vali Gül, 'ödenekleri harcarken, işlerimizi yaparken temel prensibimiz tasarrufa riayet edilmesi' sözünü yineleyerek, hem milletin hem devletin beklentisinin bu yönde olduğunu belirtti. Yıl sonuna girilirken ödeneklerin hızlı ve yerinde kullanılması gerektiğini, ancak gereksiz harcamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Vali Gül'ün talebi şu başlıklarda özetlendi: yıl sonu ödemelerinin hızlandırılması, yüklenicilerin alacaklarının zamanında ödenmesi ve harcamaların yerindelik esasına göre yapılması. 'Bir kuruş bir kuruştur' ifadesiyle kaynakların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim, sağlık ve yatırımlar:

Vali Gül, İstanbul'da yatırımların kesintisiz sürdüğünü ve eğitim ile sağlık başta olmak üzere birçok alanda durumun bir önceki yıla göre iyileştiğini aktardı. Yıl sonu itibarıyla ödeneklerin harcanmasının, kamu hizmeti sunan yüklenicilerin işini rahatlatacağını belirtti.

Ayrıca 1980'lerden kalan ikili eğitim uygulamasının oranının gerilediğine dikkat çekildi: '80'lerden ikili eğitim oranımız seksenlerin üzerinde. 18'e kadar düştü.' Yeni okul yapımı, altyapı, imar ve arsa tahsisi konularında kurumlar arası desteğe ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

Afet hazırlığı, kentsel dönüşüm ve okul güvenliği:

Vali Gül kurumlara afetleri ve kentsel dönüşümü birinci öncelik olarak belirlemelerini istedi. 'Bundan sonra daha çok toprak kayması görebiliriz' uyarısını yaparak, her kurum ve bireyin afet önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve süreçlere pozitif katkı sağlanması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda okul güvenliğiyle ilgili talepler de gündeme geldi; Vali Gül okullardaki kameraların emniyete bağlanmasını istedi. Ayrıca İSKİ'den, iki hafta önce yaşanan sel afetinde zarar gören vatandaşlardan ücret alınmaması ve dere yatağı kısmındaki yapıları yıkılan kişilerin zararının karşılanması talep edildi.

2027 yatırım teklifleri ve yöneticilere çağrı:

Vali Gül, 2027 yatırım programına iş teklif edilirken sadece gerekli olanların teklif edilmesini istedi. 'Gerekli değilse bu dönemde devletimizin tasarruf ettiği, tasarrufun ön planda olduğu bir dönemde sadece bir şeyi yaptırmak için teklif etmenin de bir anlamı yok' uyarısında bulundu. Zorunlu olan işlerin teklif edilip takip edilmesini, teklif edilenlerin de bilgi notlarıyla kendisine iletilmesini istedi.

Toplantının sonunda kurum yönetimlerine net bir beklenti iletildi: bir sonraki toplantıya kurumların en üst yöneticileri ve karar mercindeki kişilerin gelmesi; gelemeyenlerin bildirimde bulunması ve yerine yetki sahibi olmayanların gönderilmemesi istendi. Vali Gül, katkılar için teşekkür edip şehrin ve milletin her türlü kazadan korunması için temenni dileklerinde bulundu.

Toplantıda paylaşılan veriler, şehir yatırımlarının büyüklüğünü ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacını ortaya koyarken, Vali Gül'ün mesajı kaynakların yerinde kullanılması, afet önceliği ve 2027 projelerinde titiz seçim oldu. Bu çerçevede kurumlardan mali disiplin, şeffaflık ve önceliklendirme bekleniyor.

İstanbul Valisi Gül, kurumlara ödenekler konusunda tasarruf çağrısı