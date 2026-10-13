Hava Kuvvetleri ambulans uçağıyla acil karaciğer grefti Erzurum'dan Antalya'ya taşındı

Hava Kuvvetleri organizasyonuyla zaman kritik nakil operasyonu

Millî Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Erzurum'dan Antalya'ya bir karaciğer grefti sevk edildiğini duyurdu. Sevkiyat, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile gerçekleştirildi.

Operasyonun lojistiği

Bakanlığın paylaşımına göre ekipler, zamanla yarışan bir planlama ve titiz bir koordinasyon ile grefti güvenli şekilde taşıdı. Uçuş ve yer ekipleri arasındaki eşgüdüm, sevkiyatın hızlı tamamlanmasında belirleyici oldu.

açıklama ve iyi dilekler

Yapılan duyuruda, operasyonun hızına vurgu yapılarak vatandaşın sağlığı için en kısa sürede gerekli tıbbi müdahalenin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Bakanlık, vatandaşımıza acil şifalar diledi ve görevde yer alan personelin çabalarını vurguladı.

Bu tür zaman kritik organ nakli sevkiyatları, hava ve kara lojistiğinin kesintisiz işlemesiyle mümkün oluyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ambulans uçakları, benzer acil sağlık taşımalarında etkin rol oynamaya devam ediyor.

MSB, ACİL ORGAN NAKLİ BEKLEYEN BİR VATANDAŞ İÇİN ERZURUM'DAN ANTALYA'YA KARACİĞER GREFTİNİN, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA AİT AMBULANS UÇAKLA ULAŞTIRILDIĞINI DUYURDU.