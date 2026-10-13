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Aksaray'da yutularak taşınan uyuşturucuyla 4 kişi tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uygulamada midelerinde yuttukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı; 1 kilo 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray'da yutularak taşınan uyuşturucuyla 4 kişi tutuklandı

Aksaray'da yutularak taşınan uyuşturucuyla 4 kişi tutuklandı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şehirlerarası yolda gerçekleştirilen şok uygulamada 4 şüphelinin midelerine yutarak gizledikleri uyuşturucular tespit edildi. Soruşturma ve yapılan tıbbi incelemeler sonucunda şüpheliler adliyeye sevk edildi.

operasyonun detayları:

Edinilen bilgilere göre uygulama 7 Ekim Çarşamba günü yapıldı. Ekipler durdurdukları şahısların davranışları ve yapılan analizler neticesinde şüphelilerin uyuşturucuyu vücutlarında taşıdıklarını belirledi. İç beden muayeneleri ve yapılan incelemelerle paketlenmiş maddeler çıkarıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelilerin midelerinden toplam 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin çıkarıldı. Operasyonda ayrıca 13 bin Türk lirası ve üzerinde 100 bin ile 50 bin ibareleri bulunan toplam 7 İran riyali banknotu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar: 4 tutuklama

Uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar: 4 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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