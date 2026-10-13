Şehirlerarası kontrolde yuttukları uyuşturucu midelerinde çıktı

Operasyonun ayrıntıları:

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada 7 Ekim Çarşamba günü şehirlerarası yolda şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan durdurma ve incelemeler sonucunda bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yutarak midelerinde gizledikleri tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler ve bulgular:

Şüphelilere yönelik yapılan iç beden muayenelerinde, toplam 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 13 bin Türk lirası ile üzerinde 100 bin ve 50 bin ibareleri bulunan toplam 7 İran riyali banknotu da bulundu.

Edinilen bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY'DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 4 ŞÜPHELİNİN YUTARAK MİDELERİNDE GİZLEDİĞİ TOPLAM 1 KİLO 250 GRAM EROİN İLE 56 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.