Dolar 49,3601 +0,00%
Euro 55,3067 +0,46%
Bist 12.210,46 +0,49%
Altın Gram 6.675,24 +0,37%
EUR/USD 1,1199 +0,35%
Brent Petrol 104,98 -1,57%
--°

Şehirlerarası kontrolde yuttukları uyuşturucu midelerinde çıktı

Aksaray'da yapılan şok uygulamada yuttukları belirlenen 4 şüphelinin midelerinden 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin çıktı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehirlerarası kontrolde yuttukları uyuşturucu midelerinde çıktı

Operasyonun ayrıntıları:

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada 7 Ekim Çarşamba günü şehirlerarası yolda şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan durdurma ve incelemeler sonucunda bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yutarak midelerinde gizledikleri tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler ve bulgular:

Şüphelilere yönelik yapılan iç beden muayenelerinde, toplam 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 13 bin Türk lirası ile üzerinde 100 bin ve 50 bin ibareleri bulunan toplam 7 İran riyali banknotu da bulundu.

Edinilen bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY&#039;DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 4 ŞÜPHELİNİN YUTARAK MİDELERİNDE GİZLEDİĞİ TOPLAM...

AKSARAY'DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 4 ŞÜPHELİNİN YUTARAK MİDELERİNDE GİZLEDİĞİ TOPLAM 1 KİLO 250 GRAM EROİN İLE 56 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tut ilçesinde sel sonrası heyelan park halindeki araca zarar verdi
images

Eskişehir'de mezarlığa kaçışla sonuçlanan tüfekli kavga: 5 şüpheli adliyede
images

Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı
images

Antakya'da çatı yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fatih'te tahliye tartışması silahlı müdahaleye dönüştü, şüpheli gözaltına alındı

Karaman’da cip kaldırıma çıkarak ağacı devirdi

TVHB'nin geleceği için tamamlanma ve kurumsal kalıcılık vurgusu

Araban'ın dağlarından sofralara: keçi peynirine talep artıyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi