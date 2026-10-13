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Muğla'da gece boyunca kuvvetli yağış ve sel tehlikesi uyarısı

Muğla genelinde bu gece 51–100 kg/m² arası sağanak bekleniyor; sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir alınmalı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'da gece boyunca kuvvetli yağış ve sel tehlikesi uyarısı

Muğla'da hava durumu gelişmesi:

Bu gece saatlerinden itibaren Muğla genelinde kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların yer yer metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.

Beklenen etkiler ve riskler:

Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışı riski söz konusu. Yağış anında kuvvetli rüzgâr ve nadiren hortum oluşma ihtimali de kamuoyuna duyuruldu. Bu koşulların yerel ölçekte ulaşımda aksamalar ve altyapı hasarlarına yol açabileceği belirtildi.

Vatandaşlara ve yetkililere uyarı:

Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını; riskli bölgelerde zorunlu olmadıkça bulunulmamasını ve olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Dere yatakları, eğimli araziler ve altyapı açısından hassas alanlarda yaşayanların uyarılara kulak vermesi tavsiye edildi. Güncel gelişmeler için resmi meteoroloji duyuruları ve yerel uyarılar takip edilmeli.

MUĞLA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

MUĞLA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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